중앙대, 연구자 격려 행사 개최…연구중심대학 경쟁력 강화

개인기초연구사업 선정 교원 92명 축하

총 328억 수주…전년보다 2배 이상 증가

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 중앙대학교는 연구자들의 성과를 축하하고 교류를 확대하는 자리를 마련했다고 16일 밝혔다.

중앙대는 산학협력단 주관으로 지난 15일 서울캠퍼스 310관 대신홀에서 '2026년 한국연구재단 이공분야 개인기초연구사업' 선정 교원을 위한 축하 행사를 열었다. 이번 행사는 우수한 연구 성과를 낸 교원들의 노고를 격려하고 연구자 간 유대와 소통을 넓히기 위해 마련됐다.

15일 중앙대 서울캠퍼스 310관 대신홀에서 열린 '2026년 한국연구재단 이공분야 개인기초연구사업' 선정 교원을 위한 축하 행사 기념촬영 모습. [사진=중앙대]

이번 행사에는 박세현 총장을 비롯해 고중혁 연구부총장, 김민성 산학협력단장 등 주요 보직자들이 참석해 연구자들에게 축하와 감사의 뜻을 전했다. 사업 선정 교원 92명 가운데 의학부 고기성 교수를 포함한 연구자 46명이 대표로 참석했으며, 대학은 이들에게 격려 기념품을 전달했다.

현장에서는 단순한 축하를 넘어 학문 간 교류와 협력 가능성을 확인하는 시간도 이어졌다. 다양한 전공 분야의 연구자들이 한자리에 모여 연구 경험을 나누고 공동 연구의 접점을 모색하면서 융합 연구 기반을 다지는 계기가 됐다는 게 대학 측 설명이다.

박세현 중앙대 총장은 축사를 통해 "110년 명문사학 중앙대의 위상을 높이는 가장 핵심적인 잣대는 연구력과 이를 바탕으로 미래지향적인 교육과정을 창출하는 것"이라며 "이번에 거둔 연구 성과는 교수님들이 끊임없이 쏟아온 노력이 결실로 나타난 것"이라고 말했다. 이어 "대학의 큰 역할을 담당하시는 연구자분들께 다시 한번 경의를 표하며 앞으로도 연구에만 온전히 몰입할 수 있도록 대학 차원에서 전폭적인 지원과 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

중앙대는 올해 한국연구재단 이공분야 개인기초연구사업에서 총 92개 과제가 선정돼 약 328억 원 규모의 연구비를 확보했다. 이는 지난해보다 2배 이상 늘어난 실적으로 대학 측은 이를 통해 연구중심대학으로서의 위상과 경쟁력을 한층 공고히 하게 됐다고 평가했다.

중앙대 산학협력단은 이번 행사를 계기로 연구자 중심 지원 체계를 더욱 정교화하고 연구자 간 유기적 협업을 뒷받침할 네트워크 프로그램도 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

jane94@newspim.com