사천시 SNS 6개 채널 시정 홍보 강화…"소통형 콘텐츠로 구독자 확대"

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유명 유튜버와 ASMR 콘텐츠 제작

전통시장 및 해산물 소개 관심 유도

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 SNS·블로그·유튜브 등 6개 채널을 통해 시정 소식 전달과 지역 명소 활용한 흥미로운 콘텐츠로 구독자들과 소통하고 있다고 16일 밝혔다.

SNS에서 캡쳐한 각종 콘텐츠[사진=사천시]2026.04.16

시는 창의적인 시각과 개성을 반영한 콘텐츠 발굴을 위해 SNS 서포터즈와 크리에이터 등 총 24명을 위촉해 차별화된 시정 홍보를 추진 중이다.

서포터즈는 시민들의 입장에서 현장감 있는 시정 소식을 전달하며 소통형 홍보의 역할을 수행하고 있다.

시는 유명 유튜버와 지역 농가, 공무원 등이 출연하는 콘텐츠를 통해 '서포비아굴', '사천딸기', 귀농·귀촌, 전통시장, 카페거리 등을 소개하며 관심을 끌고 있다.

최근에는 새벽시장의 소리를 담은 ASMR 콘텐츠를 제작해 새로운 방식으로 전통시장을 알리기도 했다. 계절별 수산시장 취재를 통해 제철 해산물을 소개하는 콘텐츠도 꾸준히 선보이고 있다.

시 관계자는 "앞으로도 사천만의 매력을 널리 알릴 수 있도록 다양한 SNS 홍보 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com