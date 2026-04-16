유나이트, 5월 12일 컴백 확정…9개월 만의 귀환

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 유나이트(YOUNITE)가 약 9개월 만에 돌아온다.

소속사 파라뮤직은 16일 0시 공식 SNS를 통해 유나이트의 로고 트레일러를 공개하고 5월 12일 컴백 소식을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 유나이트 컴백 이미지. [사진=파라뮤직] 2026.04.16 moonddo00@newspim.com

공개된 트레일러는 감각적인 사운드와 함께 유나이트의 로고가 빠르게 흘러나오는 영상으로, 눈과 귀를 동시에 압도하며 짧지만 강렬한 임팩트를 남겼다. 영상 전반에 흐르는 긴장감 넘치는 무드와 속도감 있는 전개가 몰입도를 끌어올렸다.

어둠과 빛을 오가는 듯한 연출과 세련된 그래픽이 어우러져 유나이트만의 확장된 음악 세계를 예고, 글로벌 팬들의 호기심을 한층 더 자극했다.

유나이트의 신보는 지난해 8월 선보인 두 번째 싱글 '봄바(BOMBA)' 이후 약 9개월 만이다. 브랜뉴뮤직의 케이팝 산하 전문 레이블 파라뮤직 이적 후 첫 컴백이라는 점에서 더 큰 기대가 쏠린다.

이번 컴백을 통해 유나이트가 어떤 새로운 음악과 퍼포먼스로 변화를 보여줄지 궁금증이 커진다. 짧은 로고 트레일러만으로도 강렬한 인상을 남긴 만큼, 이어질 컴백 콘텐츠에 대한 관심 역시 높아지고 있다.

5월 12일 발매될 유나이트의 새 앨범에 관한 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.

moonddo00@newspim.com