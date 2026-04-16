광주 동구, '오월 기억여행' 투어 진행…내달 30일까지

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5·18 주요 사적지 둘러보기

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 동구가 제46주년 5·18민주화운동을 기념해 '동구의 오월 기억여행'을 운영한다.

16일 동구에 따르면 이번 프로그램은 오는 5월 2일부터 30일까지 매주 토요일 총 5회 진행된다. 회당 40명씩 총 200명을 모집한다.

오월 기억여행 포스터. [사진=광주 동구] 2026.04.16 bless4ya@newspim.com

참여 시민들은 문화해설사의 안내를 받으며 동구 관내 5·18 주요 사적지를 둘러보는 시간을 갖는다.

5·18민주화운동 당시 시민군의 최후 항쟁지였던 옛 전남도청 공간을 직접 둘러보며 역사적 현장의 의미를 보다 생생하게 체감할 수 있을 것으로 기대된다.

투어는 '마을코스'와 '민주코스' 등 2개 코스로 운영된다. 마을코스는 2일, 9일, 16일에 진행되며 전일빌딩245를 시작으로 주남마을과 동구 인문학당을 차례로 둘러본다.

민주코스는 23일과 30일에 운영되며 국립5·18민주묘지, 옛 전남도청, 동구 인문학당 순으로 이어진다. 각 코스에서는 주먹밥 나눔, 여행 토크 등 체험 프로그램도 함께 진행될 예정이다.

참가비는 주먹밥 및 헌화 체험비를 포함해 1인당 9000원이며, 7세 이하 아동은 무료다.

해당 프로그램은 사전 예약제로 운영되며, 광주아트패스를 통해 신청할 수 있다.

bless4ya@newspim.com