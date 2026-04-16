조국혁신당 부산시당 예비후보…"부울경 중추 도시로 도약"

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정진백, 기장 첨단 플랫폼 도시 전환 제안

박용찬, 금정구의 헌법 정신 실현 강조

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조국혁신당 정진백 기장군수 후보와 박용찬 금정구청장 후보가 16일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 공동 출마회견을 열고 부산 발전에 견인차 역할을 다하겠다고 다짐했다.

이날 정진백 기장군수 후보와 박용찬 금정구청장 후보를 비롯해 김정식(동래구), 이효성(연제구), 손동호(강서구), 배수현(사하구), 김종구(기장군) 기초의원 후보들과 편국자(비례) 광역의원 후보 등이 함께 했다.

정진잭 후보는 "부울경 광역 접근성이 뛰어난 우리 기장은 이제 부산의 동쪽 끝, 변방이 아니라 통합의 시대 부울경의 중심이 될 것"이라며 "이젠 단순한 에너지 생산 기지를 넘어, 직접 활용하는 첨단 플랫폼 도시로 전환돼야 한다"고 목소리를 높였다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조국혁신당 부산지역 예비후보자들이 16일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 공동 출마회견을 열고 승리를 다짐하고 있다. 2026.04.16

이어 "우수한 일자리와 결합된 명품 주거지역, 명품 교육특구를 거듭나야 하고 청년의 꿈이 있는 도시, 아이와 어른이 모두 행복한 도시가 돼야 한다"라며 "기장을 새롭게 군민을 이롭게, 저 정진백이 완전히 다른 새로운 기장의 미래를 열겠다"고 강조했다.

정 후보는 이날 ▲기장군, 부울경 전력 수도 조성 ▲피지컬 AI 데이터센터와 메디컬 AI 데이터센터 유치 ▲교통문제 해결 ▲남부권 통합암센터 유치 ▲소상공인 통합지원센터 설립 ▲원스탑 창업지원센터 통한 청년 지원 ▲어르신과 아이 상호돌범 시범 마을 조성 등을 공약으로 내걸었다.

박용찬 금정구청장 후보는 "헌법을 공부한 저는 대한민국헌법은 국가의 문서가 아니라 우리 모두의 존엄한 삶을 약속한 문서라고 생각한다"면서 "아이부터 어르신까지 금정구에 사는 모든 분 우리 헌법이 보장하는 품위 있고 자랑스러운 삶을 누릴 자격이 있다"고 말했다.

그러면서 "대한민국헌법의 약속을 제가 앞장서서 실현하겠다"라며 "구청 예산 한푼 한푼을 주문에게 공개하고, 특혜와 유착, 불투명한 인사는 단 한 건도 용납하지 않겠디. 구정의 모든 과정을 지켜볼 수 있고, 참여할 수 있는 구청공개시스템을 만들겠다"고 약속했다.

박 후보는 "지역의 대학과 협업을 통해 청년들이 금정에서 꿈을 펼칠 수 있는 프로그램과 공간을 만들겠다"며 "전국의 청년이 꿈을 가지고 모여들 수 있는 금정을 만들겠다"고 다짐했다.

또 "도시재생, 상권활성화, 로컬브랜딩 등의 사업이 일관되며 지속해서 추진될 수 있도록 하겠다"면서 금정혁신통합지원센터, 자연과 함께하는 힐링 문화마을, 사양산업이라는 섬유, 의복, 고무 산업에 기술을 입혀 패션산업의 메카로 조성할 것을 제시했다.

박 후보는 "저는 빠르게 움직이는 젊은 단체장이 되겠다"라며 "책상 위에서 결제하는 구청장이 아니라 현장에서 주민과 함께하는 구청장이 되겠다. 금정구민이라는 것이 자랑스러운 동네. 그 꿈을 여러분과 함께 이루겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com