대전 콘텐츠 스타트업 키운다…'유니콘 비즈니스 교육' 11기 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원이 지역 콘텐츠 스타트업의 성장을 지원하기 위한 실전형 교육 프로그램 참가 기업을 모집한다.

진흥원은 콘텐츠 분야 유망 기업을 발굴하고 사업화 역량을 강화하기 위해 '유니콘 콘텐츠 비즈니스 교육' 11기를 운영한다고 16일 밝혔다.

대전정보문화산업진흥원 콘텐츠기업지원센터. [사진=대전정보문화산업진흥원] 2026.04.16 gyun507@newspim.com

이번 프로그램은 '유니크한 콘텐츠로 유니콘 기업에 도전한다'는 취지로 기획된 교육·코칭·네트워킹 통합 과정이다. 참여 기업의 비즈니스 모델을 고도화하고 시장 검증까지 연결하는 데 초점을 맞췄다.

모집은 16일부터 23일까지 일주일간 진행되며, 대전에 소재한 콘텐츠 기업 가운데 설립 7년 이내라면 신청 가능하다.

교육은 이달 27일부터 약 5주간 대전콘텐츠기업지원센터 2층 '콘:라보 스퀘어'에서 오프라인으로 진행된다.

프로그램은 콘텐츠 비즈니스 이해를 시작으로 SNS 마케팅, 브랜드 콘셉트 기획, 전문가 합평 등 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 특히 기업별 상황에 맞춘 맞춤형 코칭이 함께 제공되는 점이 특징이다.

수료 이후 지원도 이어진다. 우수 참여 기업에는 진흥원장상이 수여되며 향후 대전콘텐츠기업지원센터 지원사업 신청 시 가산점이 부여되는 등 후속 혜택도 마련됐다.

자세한 내용과 신청 방법은 진흥원 및 대전콘텐츠기업지원센터 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

gyun507@newspim.com