"대전정보문화진흥원 후원…소년체전 이스포츠 선발전 마무리"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 이스포츠가 전국소년체육대회 정식 종목으로 채택된 후 처음 열린 대전 대표 선발전이 성공적으로 마무리됐다.

대전정보문화산업진흥원은 지난 5일 대전e스포츠협회가 주최·주관한 '제55회 전국소년체육대회 이스포츠 대전 대표 선발전'이 진흥원의 지원 속에 개최됐다고 6일 밝혔다.

지난 5일 대전e스포츠협회가 주최·주관한 '제55회 전국소년체육대회 이스포츠 대전 대표 선발전'. [사진=대전정보문화산업진흥원] 2026.04.06 gyun507@newspim.com

이번 대회는 이스포츠가 소년체전 정식 종목으로 편입된 이후 처음 열린 지역 선발전으로 지역 내 유망 선수들의 높은 관심 속에 치러졌다.

진흥원은 대회의 원활한 운영을 위해 대전 이스포츠경기장 보조경기장을 제공하고 현장 이벤트를 지원하는 등 후원 기관으로 참여했다. 프로급 환경을 갖춘 경기장은 선수들이 실력을 온전히 발휘할 수 있는 기반이 됐으며 관람객을 위한 체험형 이벤트도 함께 운영돼 이스포츠에 대한 긍정적 인식을 확산하는 계기가 됐다.

대전e스포츠협회 관계자는 "진흥원의 인프라 지원 덕분에 선수들이 안정적인 환경에서 경기에 집중할 수 있었다"고 밝혔다.

이은학 진흥원장은 "이번 선발전을 통해 대전 이스포츠의 성장 가능성을 확인했다"며 "대표 선수들이 본선에서도 기량을 충분히 발휘할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 이날 선발된 대전 대표 선수들은 오는 5월 부산 이스포츠경기장에서 열리는 제55회 전국소년체육대회 본선에 출전해 전국 선수들과 경쟁을 펼칠 예정이다.

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