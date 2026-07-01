LG유플러스, 2025년 지속가능경영보고서 발간

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정보보안·AI 기술 혁신 등 ESG 이슈 정리

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 '2025년 지속가능경영보고서'를 발간했다.

이번 보고서는 정보보안·개인정보보호, 통신 서비스 안정성, 에너지 절감 및 재생에너지 전환, 인공지능(AI) 기술 혁신 등 4대 ESG 이슈를 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 기준에 맞춰 정리했다.

LG유플러스가 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 '2025년 지속가능경영보고서'를 발간했다. [사진= LG유플러스]

디지털 소외계층을 위해 접근성, 역량, 보호 등 세 가지 영역별 활동과 성과를 공개했다.

환경 영역에서 LG유플러스는 탄소공시 프로젝트(CDP) 평가에서 최고 등급인 'Leadership A'를 획득했다. 과학기반감축목표 이니셔티브(SBTi)의 탄소중립 목표 승인도 완료했다.

사회 영역에서는 2025년 국가고객만족도(NCSI) 이동전화서비스 부문에서 1위를 기록했으며 방송미디어통신위원회의 이용자 보호업무 평가에서 '매우 우수' 등급을 획득했다. 정보보호 국제표준인 ISO 인증 4종을 유지했다.

지배구조 측면에서는 이사회 의장을 사외이사로 선임하고 이사회 내 여성 비중을 확대했다. AI 기반 상담 시스템을 도입해 고객 문의 유형 분석을 통한 맞춤형 응대를 강화했다. 이에 따라 고객 여정 추천지수(j-NPS)는 2023년 22점에서 2025년 31점으로 상승했다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "이번 지속가능경영보고서는 ESG 중요 이슈를 글로벌 공시 기준에 맞춰 체계적으로 구조화하고 디지털 포용성과 자원순환 등 핵심 영역의 성과를 한층 강화한 것이 특징"이라며 "앞으로도 ESG 공시의 신뢰성과 투명성을 지속 강화하고 지속가능한 경영활동을 통해 기업가치와 이해관계자 신뢰를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com