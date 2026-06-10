LGU+, 재난 현장 소방관 통신 우선 보장한다

통화·데이터 우선 접속 지원…지휘·구조 활동 안정성 제고

소방청과 협력해 첫 도입…공공안전 통신 인프라 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 재난 현장에서 소방관의 통신 이용을 우선 보장하는 서비스를 선보이며 공공안전 분야 통신 지원을 강화한다.

LG유플러스는 화재와 대형 사고 등 재난 상황에서 소방관이 보다 안정적으로 통신 서비스를 이용할 수 있는 '소방관 우선접속서비스'를 출시했다고 10일 밝혔다.

이 서비스는 재난 발생 시 통화와 데이터 사용이 급증해 통신망이 혼잡해지더라도 소방 업무에 필요한 통신을 우선적으로 지원하는 것이 핵심이다. 현장 지휘와 상황 보고, 구조·구급 활동 과정에서 발생할 수 있는 통신 지연이나 품질 저하를 최소화해 신속한 대응을 돕는다.

지난 9일 서울 중구 서울소방재난본부에서 열린 소방관 우선접속서비스 출시 기념식에 참석한 박경중 LG유플러스 대외협력담당(왼쪽)과 홍영근 서울소방재난본부장 [사진=LG유플러스]

LG유플러스는 지난해 10월 소방청과 국민 안전 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 관련 서비스를 준비해 왔다. 이후 통신 3사와 소방청이 함께 협력 체계를 구축하며 사업을 추진했다. 통신업계가 소방청과 손잡고 소방관 전용 우선 통신 체계를 마련한 것은 이번이 처음이다.

서비스 적용을 위해 LG유플러스는 지난 5월부터 경남 창원소방본부를 시작으로 현장에서 사용하는 유심(USIM) 교체 작업을 진행하고 있다. 단계적으로 적용 범위를 확대해 실제 재난 현장에서 안정적으로 운영한다는 계획이다.

LG유플러스는 이번 서비스가 화재 현장과 재난 대응 과정에서 통신 안정성을 높여 소방관들이 보다 신속하고 효율적으로 업무를 수행하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 서비스는 과학기술정보통신부와 소방청의 협력을 통해 마련됐다. 과기정통부는 제도와 정책 지원을 담당했고 소방청은 현장 수요를 반영해 서비스 설계 과정에 참여했다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "재난 현장에서 통신은 대응 활동의 핵심 인프라"라며 "소방대원들이 보다 안정적인 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com