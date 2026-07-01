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호반그룹, 창립 37주년 기념식…미래 성장 의지 다져

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  • 호반그룹이 지난달 30일 창립 37주년 기념식을 열었다.
  • 김선규 회장이 정직과 원칙 바탕의 성장을 당부했다.
  • 장기근속 241명 포상, 협력사 지원금도 전달했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 서초구 본사서 창립 기념식 개최
김선규 회장 "정직과 원칙으로 지속 성장"
AI 역량 강화·디지털 혁신 지속

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 창립 37주년을 맞아 새로운 미래를 향한 도약 의지를 다졌다.

김선규 호반그룹 회장이 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 열린 창립 37주년 기념식에서 임직원들에게 '정직과 원칙'의 기본 가치를 바탕으로 한 성장을 당부하고 있다. [사진=호반건설]

호반그룹은 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 창립 37주년 기념식을 개최했다고 1일 밝혔다.

이날 행사에는 김상열 호반장학재단 이사장, 우현희 호반문화재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무를 비롯해 주요 계열사 대표와 임직원, 협력사 관계자 등이 참석했다.

김 회장은 기념사를 통해 "인화단결과 정직과 원칙이라는 기본 가치를 바탕으로 열린 소통 문화를 정착시키고 실행력을 강화해 지속 가능한 성장을 이어가야 한다"고 강조했다.

이번 기념식에서는 호반건설, 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 삼성금거래소, 대아청과 등 주요 계열사 장기근속 임직원 241명에게 근속패와 부상을 수여했다. 오랜 기간 회사의 성장을 함께해 온 임직원들의 노고를 격려하기 위한 취지다. 20여개 우수 협력사에도 상생협력 지원금을 전달하며 동반성장 의지를 확인했다.

호반그룹은 창업 이후 건설을 중심으로 제조, 유통, 레저, 금융 등으로 사업 영역을 확대했다. 최근에는 인공지능(AI) 대전환 시대에 대응해 그룹 전반의 AI 활용 역량을 높이고, 디지털 혁신을 추진하며 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보에 주력하고 있다.

협력사와의 동반성장을 위한 노력도 이어가고 있다. 호반그룹은 2018년부터 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금을 총 1066억원 출연해 협력사의 경쟁력 강화와 기술혁신을 지원하고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 호반그룹 창립 37주년 기념식은 언제 열렸나요?

A. 호반그룹 창립 37주년 기념식은 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 열렸습니다. 행사에는 호반그룹 주요 경영진과 계열사 대표, 임직원, 협력사 관계자 등이 참석했습니다.

Q. 김선규 호반그룹 회장은 기념사에서 무엇을 강조했나요?

A. 김선규 회장은 '인화단결'과 '정직과 원칙'이라는 기본 가치를 바탕으로 열린 소통 문화를 정착시켜야 한다고 강조했습니다. 또 실행력을 강화해 지속 가능한 성장을 이어가야 한다고 밝혔습니다.

Q. 이번 기념식에서 장기근속 임직원에게는 어떤 포상이 이뤄졌나요?

A. 호반건설, 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 삼성금거래소, 대아청과 등 주요 계열사 장기근속 임직원 241명에게 근속패와 부상이 수여됐습니다. 오랜 기간 회사 성장에 기여한 임직원의 노고를 격려하기 위한 취지입니다.

Q. 협력사와 관련해서는 어떤 행사가 진행됐나요?

A. 호반그룹은 20여개 우수 협력사에 상생협력 지원금을 전달했습니다. 이를 통해 협력사와의 동반성장 의지를 확인했습니다.

Q. 호반그룹은 최근 어떤 미래 전략에 주력하고 있나요?

A. 호반그룹은 건설을 중심으로 제조, 유통, 레저, 금융 등으로 사업 영역을 넓혀왔습니다. 최근에는 인공지능 대전환 시대에 대응해 그룹 전반의 AI 활용 역량을 높이고, 디지털 혁신을 통해 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보에 주력하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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