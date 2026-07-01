국민연금, 글로벌 투자 평가서 7관왕 달성

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PERE·AAM·IPE·디에셋 등서 잇단 수상

포트폴리오 다변화·리스크관리 평가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금기금이 올해 글로벌 투자 전문매체들이 주관한 시상식에서 총 7개 상을 받았다.

1일 국민연금공단 기금운용본부는 글로벌 투자 전문기관 평가에서 역대 최다 수준의 국제 수상 실적을 기록했다고 밝혔다. 기금운용본부는 이번 수상에 대해 세계 주요 연기금 가운데 투자 역량과 운용 성과를 평가받은 결과라고 설명했다.

지난 3월 글로벌 부동산 투자 전문매체 피이알이(PERE, Private Equity Real Estate)는 국민연금을 '올해의 기관투자자'로 선정했다. PERE는 국민연금의 부동산 투자 성과와 투자 포트폴리오 다변화, 글로벌 파트너십을 활용한 투자기회 발굴 노력을 수상 배경으로 제시했다.

아시아·태평양 지역 금융투자 전문매체 아시안애셋매니지먼트(AAM, Asian Asset Management)는 국민연금을 '아시아·태평양 지역 최우수 연기금'과 '한국 최우수 연기금'으로 선정했다. AAM은 안정적인 기금운용 성과, 체계적인 리스크관리, 해외투자 역량 강화 노력을 평가했다.

국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단]

지난 5월에는 영국 실물자산 투자 전문매체 아이피이리얼에셋(IPE Real Asset)이 주관한 '리얼에스테이트 글로벌 어워즈 2026'에서 3개 부문을 수상했다. 국민연금은 '포트폴리오 구성' 부문 최우수상과 '아시아·태평양 지역 투자자', '코어·코어플러스 전략' 부문 우수상을 받았다.

IPE Real Asset은 국민연금이 안정적인 투자 프레임워크를 기반으로 글로벌 투자 네트워크를 확대하고, 투자 효율성과 분산투자 역량을 강화한 점을 평가했다.

국민연금은 지난달 30일 현지시간 아시아·태평양 지역 금융투자 전문지 디에셋(The Asset)이 주관한 '트리플에이 서스테이너블 인베스팅 어워즈 2026'에서도 '올해의 연기금상'을 받았다. 디에셋은 국민연금이 장기 관점에서 투자 포트폴리오를 다변화하고, 글로벌 투자 역량과 리스크 관리체계를 고도화해 온 점을 수상 이유로 꼽았다.

이로써 국민연금은 2018년 이후 9년 연속 아시아·태평양 지역에서 디에셋의 최우수 연기금상 기관상을 수상했다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "이번 수상은 국민연금의 장기투자 철학과 운용 역량이 세계적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로도 시장 변동성에 흔들리지 않는 투자 원칙과 글로벌 수준의 운용 체계를 바탕으로 국민의 노후자산을 안정적으로 운용해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com