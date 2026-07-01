"기름값 비싸" 지난해 자동차 일평균 주행거리 37.8km…전년比 감소

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TS, 2025년 자동차주행거리 분석 결과 발표

전체 일평균 주행거리 전년 대비 2.3% 줄어

제주 43.0km 최다…전기 승합차는 하루 200.3km

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 자동차 1대당 일평균 주행거리가 전년보다 줄어든 것으로 나타났다. 비사업용 자동차의 주행거리는 감소한 반면 사업용 자동차는 증가하는 등 용도별 주행 패턴이 엇갈렸다.

2025년 시도별 일평균 자동차주행거리 [자료=한국교통안전공단(TS)]

1일 한국교통안전공단(TS)은 지난해 자동차 1대당 일평균 주행거리가 37.8km로 전년(38.7km) 대비 2.3% 감소했다고 밝혔다. 연간 자동차주행거리는 2024년 3431억2000만km에서 2025년 3396억6000만km로 1.0% 줄었다.

용도별로는 비사업용 자동차와 사업용 자동차의 흐름이 엇갈렸다. 비사업용 자동차의 일평균 주행거리는4.0% 감소(32.1km→30.8km)로 줄었지만 택시와 버스, 화물 등 사업용 자동차는 0.9% 증가(93.9km→94.7km)했다. 사업용 자동차의 일평균 주행거리는 비사업용 자동차 대비 약 3.1배 높았다.

지역별로는 제주도의 일평균 자동차주행거리가 43.0km로 가장 높았다. 이어 전남(41.8km)과 부산(40.2km) 순이다.

용도별·차종별로 살펴보면 사업용 자동차는 특수차를 제외한 모든 차종에서 일평균 자동차주행거리가 증가했다. 택시와 렌터카 등 사업용 승용차는 2024년 66.5km에서 2025년 69.3km로 전년 대비 4.2% 늘었다.

비사업용 자동차는 모든 차종에서 일평균 자동차주행거리가 감소했다. 특수차는 전년 대비 6.0%, 화물차는 5.0% 줄어 감소 폭이 가장 컸다.

사용연료별 일평균 자동차주행거리는 ▲휘발유 차량 29.5km ▲경유 차량 43.1km ▲LPG 차량 50.0km ▲전기차 등 기타연료 차량 52.8km로 나타났다.

기타연료 통계를 세부적으로 보면 전기차의 일평균 주행거리가 69.4km로 가장 높았다. ▲하이브리드 경유 47.0km ▲하이브리드 휘발유 41.6km ▲하이브리드 LPG 35.6km가 뒤를 이었다.

전기차 가운데서는 버스 등 승합차의 주행거리가 일평균 200.3km로 가장 길었다. 승용차는 62.9km, 화물차는 58.2km, 특수차는 22.7km로 분석됐다.

TS 관계자는 "유가 상승 등의 영향으로 사업용 자동차를 제외한 차량의 자동차주행거리가 감소하고, 전기차 등 친환경 차량의 주행거리는 증가하는 경향이 한동안 계속될 것으로 예상된다"고 말했다.

TS는 온실가스 배출량 산정, 보험개발 등 다양한 분야에서 정책자료와 연구자료 등으로 활용될 수 있도록 정부기관과 연구원 등에 '2025년 자동차주행거리통계'를 배포할 예정이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 지난해 자동차 1대당 일평균 주행거리는 얼마나 줄었나요?

A. 2025년 자동차 1대당 일평균 주행거리는 37.8km로 전년 38.7km보다 2.3% 감소했습니다. 연간 자동차주행거리도 2024년 3431억2000만km에서 2025년 3396억6000만km로 1.0% 줄었습니다.

Q. 비사업용 자동차와 사업용 자동차의 주행거리는 어떻게 달랐나요?

A. 비사업용 자동차의 일평균 주행거리는 32.1km에서 30.8km로 4.0% 감소했습니다. 반면 택시와 버스, 화물차 등 사업용 자동차는 93.9km에서 94.7km로 0.9% 증가했습니다.

Q. 일평균 자동차주행거리가 가장 긴 지역은 어디인가요?

A. 제주도의 일평균 자동차주행거리가 43.0km로 가장 높았습니다. 이어 전남 41.8km, 부산 40.2km 순으로 나타났습니다.

Q. 연료별로는 어떤 차량의 주행거리가 길었나요?

A. 전기차 등 기타연료 차량의 일평균 주행거리가 52.8km로 가장 길었습니다. 이어 LPG 차량 50.0km, 경유 차량 43.1km, 휘발유 차량 29.5km 순이었습니다.

Q. 전기차 가운데 주행거리가 가장 긴 차종은 무엇인가요?

A. 전기차 중에서는 버스 등 승합차의 일평균 주행거리가 200.3km로 가장 길었습니다. 승용차는 62.9km, 화물차는 58.2km, 특수차는 22.7km로 분석됐습니다.

chulsoofriend@newspim.com