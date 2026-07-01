기아, 2026년 지속가능경영 보고서 'MOVE' 발간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 1일 2026년 지속가능경영 보고서 'MOVE'를 발간했다.

보고서는 지난해 추진한 ESG 관련 성과와 정보를 담았으며, 기업과 이해관계자 모두에게 실질적으로 중요한 핵심 이슈를 중심으로 구성됐다. 기아는 매년 ESG 이슈별 이행 성과를 공시하고 고객, 투자자, ESG 평가기관 등 국내외 이해관계자들의 데이터 접근성을 강화하기 위해 보고서를 발간하고 있다.

'MOVE'는 4개 파트로 구성됐다. CEO 메시지와 주요 재무지표, 기아 상품 라인업, 기업 이념 및 브랜드 전략 등을 담은 '기업 개요' 파트, ESG 비전 및 전략체계와 거버넌스, 연간 주요 ESG 성과 요약 자료 등을 정리한 'ESG 추진전략' 파트, ESG 영역별 추진 현황을 거버넌스·전략·위험 관리·지표·목표의 4대 관점에서 정리한 '환경/사회/지배구조' 파트, 3개년의 ESG 정량 데이터를 담은 'ESG 데이터·지표' 파트다.

기아 2026년 지속가능경영 보고서 'MOVE' [사진=기아]

송호성 기아 사장은 "지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더로 도약하고 있다"며 "글로벌 시장 수요에 민첩하게 대응하며 전기차 대중화를 선도하는 한편, 기후 위기 극복을 위한 투명한 거버넌스를 통해 글로벌 환경·사회 문제 해결에 기여하겠다"고 말했다.

기아는 2022년부터 환경 영향을 최소화하기 위해 보고서를 PDF 형태로만 발간하고 있다. 보고서는 기아 홈페이지 내 지속가능경영 보고서 메뉴에서 열람할 수 있다.

y2kid@newspim.com