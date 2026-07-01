정교유착 합수본, '신천지-정치권 연결' 근우회장 참고인 조사

AI 핵심 요약beta
- 검·경 합수본이 1일 이희자 회장을 참고인 소환했다
- 신천지 신도 최소 5만명 국민의힘 당원 가입 의혹 수사했다
- 한국근우회 정치자금법·수사 무마 의혹 등 집중 조사했다
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신천지 신도 5만명 가입 의혹 사건 수사
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 신천지와 정치권의 연결고리 의혹을 받는 이희자 한국근우회 회장을 처음으로 소환했다.
1일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 이 회장을 신천지의 정당법 위반 사건 관련 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.
이 회장은 이만희 신천지 총회장에게 윤석열 전 대통령 등 정치권 인사들을 소개해준 인물로 알려졌다.
이만희 총회장은 2021년부터 2024년까지 국민의힘 대선 및 총선 경선에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 지시한 혐의를 받는다. 합수본은 신천지 신도 중 최소 5만명 규모가 국민의힘 당원으로 가입했을 가능성을 염두에 두고 수사를 진행 중이다.
이 과정에서 '신천지 위장 조직'으로 지목된 한국근우회는 2022년부터 2024년까지 종교 자금을 활용해 권성동 국민의힘 의원과 박성중 전 의원에게 각각 1000만원씩 후원한 혐의(정치자금법 위반)로 지난 3월 압수수색을 받은 바 있다.
이 회장은 신천지에 대한 세무당국 조사와 검찰 수사를 무마하는 데 관여했다는 의혹도 받고 있다.
합수본은 이날 이 회장을 상대로 신천지 신도들의 당원 가입 과정에서의 구체적인 역할과 정치권 인사와의 연결 경위 등을 집중적으로 조사할 전망이다.
yek105@newspim.com