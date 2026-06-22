정교유착 합수본, 이만희 구속영장…"신천지 신도에 정당 가입 강요"

AI 핵심 요약beta
- 검경 합수본이 22일 이만희 총회장 구속영장 청구했다
- 신도 5만명 이상 특정 정당 가입 강요한 혐의다
- 전직 간부 구속 후 총회장까지 수사 막바지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2021~2024년 국민의힘 경선·총선 영향 목적 의혹
신천지 전직 간부 3명 신병 확보…수사 마무리 '임박'
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 22일 이만희 신천지 총회장에 대한 구속영장을 청구했다.
합수본은 이날 공지를 내고 "신천지의 특정 정당 가입 강요 사건 관련해 신천지 총회장에 대해 정당법위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
이어 "피의자는 신천지 신도들을 상대로 특정 정당에 가입할 것을 강요한 혐의 등을 받고 있다"고 덧붙였다.
이 총회장은 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다.
이 과정에서 신천지는 이른바 '필라테스 프로젝트'라는 이름으로 약 5만명 이상의 신도를 당원으로 가입시킨 것으로 조사됐다.
합수본은 해당 행위로 인해 국민의힘의 선거 업무에 지장이 초래됐다고 보고 업무 방해 혐의도 영장에 기재한 것으로 알려졌다.
앞서 합수본은 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명의 신병을 확보한 바 있다.
전직 간부에 이어 종교단체 정점인 이 총회장에 대한 신병 확보에 나선 만큼 수사는 조만간 마무리될 전망이다.
yek105@newspim.com