콘티넨탈타이어, 7월 타이어 구매 고객에 바캉스 상품 제공

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 1일 7월 구매 고객에게 바캉스용품과 캐리어를 제공한다고 밝혔다.
- 7월 1일부터 31일까지 인증 대리점에서 대상 타이어 4본 구매 후 앱 정품 등록하면 제품 라인별 경품을 제공한다.
- 마이콘티넨탈 앱에 2본 이상 등록 시 1년·1만km 이내 조건 충족하면 타이어 1:1 무상보상 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 7월 한 달간 타이어를 구매한 고객을 대상으로 바캉스 아이템과 기내용 캐리어를 제공한다고 1일 밝혔다.
행사는 7월 1일부터 31일까지 전국 공식 인증 대리점에서 진행된다. 대상 타이어 4본을 구매한 후 '마이콘티넨탈' 앱에 정품 등록하고 신청 양식을 제출하면 제품 라인에 따라 혜택을 받을 수 있다.
크로스콘택트 RX, 크로스콘택트 LX 스포츠, 크로스콘택트 H/T, 크로스콘택트 LX 2, 크로스콘택트 LX 20, 울트라콘택트 UX7, 울트라콘택트 UC6 등 7개 제품 구매 고객에게는 콘티넨탈과 다이나핏이 협업한 튜브형 바캉스 아이템을 제공한다. 콘티프로콘택트, 프로콘택트 GX, 프로콘택트 RX, 프로콘택트 TX 등 4개 제품 구매 고객에게는 기내용 캐리어를 제공한다.
제공 품목은 7월 8일부터 8월 5일까지 매주 수요일 순차 발송될 예정이다.
'마이콘티넨탈'은 타이어 정품 등록과 무상보증 혜택을 제공하는 서비스 플랫폼이다. 고객이 2본 이상 등록하면 무상보증 플랜에 자동 가입되며, 구매일로부터 1년, 주행거리 1만km 이내 조건 충족 시 등록 타이어 2본당 1본에 한해 1:1 보상을 받을 수 있다.
y2kid@newspim.com