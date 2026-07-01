SDT, 퀀텀코리아 2026서 양자 풀스택 솔루션 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = SDT가 2일부터 4일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 퀀텀코리아 2026에 참가해 자체 양자 설계·제조 역량인 QDM(Quantum Design and Manufacturing)을 기반으로 한 풀스택 양자 솔루션을 전시한다고 1일 밝혔다.

[이미지=SDT]

이번 전시에서 SDT는 지난해 선보인 10mK급 극저온 냉각기 '크라이오랙'과 함께 새로 개발한 4K급 극저온 냉각기를 공개한다. SDT는 초전도 양자 시스템뿐 아니라 칩 기반 이온 트랩과 중성원자 양자처리장치(QPU)까지 지원할 수 있도록 냉각 장비 포트폴리오를 넓힘했다.

4K급 냉각기는 초전도 나노와이어 단광자 검출기(SNSPD), 양자통신, 양자센싱, 큐비트·소자 특성 평가 등에도 활용할 수 있다. SDT는 장비의 설치 이용 절차과 운용 효율을 높여 연구기관과 기업의 양자 인프라 도입 수요에 대응할 계획이다.

극저온 시스템의 핵심 부품인 펄스 튜브 크라이오쿨러(PTCC)도 함께 전시한다. PTCC는 4K 구간의 예비 냉각을 담당하는 장치로, 국내에서는 해외 공급망 의존도가 높은 부품으로 꼽힌다. SDT는 공급사와의 전략적 협력을 통해 PTCC 조달 체계를 안정화하고, 자체 설계·제조 역량과 핵심 부품 공급망을 결합한 사업 구조를 구축할 방침이다. 관련 파트너십은 추후 공식 발표할 예정이다.

대규모 양자 시스템을 위한 차세대 제어장비도 공개한다. 지난 3월 엔비디아 GTC에서 선보인 소규모 채널용 양자 제어장비를 확장해 수백 개 큐비트를 동시에 제어하고 측정할 수 있는 고밀도 마이크로파 생성 시스템을 전시한다. 이 시스템에는 양자 프로세서와 고전 컴퓨팅 자원을 연결하는 엔비디아의 레퍼런스 아키텍처 'NVQLink'가 적용됐다. SDT는 이를 기반으로 대규모 양자컴퓨터와 결함 허용 양자컴퓨팅(FTQC)에 필요한 제어 인프라를 확보할 구상이다.

1,000개 이상의 원자를 활용하는 중성원자 양자컴퓨터용 정밀 레이저 주파수·광경로 제어 피드백 시스템도 함께 선보인다. 중성원자 방식의 확장성과 정밀 제어 요구에 대응하기 위한 장비다.

행사 기간에는 기업과 국내 연구진이 참여하는 'Q-Talk by SDT'도 열린다. 아이온큐와 엔비디아, 퀀트웨어가 참여해 양자 기술 개발과 사업 협력 방향을 공유한다. SDT는 최근 뉴욕증권거래소 행사에 함께 참석한 아이온큐와 제조 분야를 포함한 후속 협력 방안을 논의할 예정이다. 김도헌 서울대 물리천문학부 교수, 채은미 고려대 물리학과 교수, 이창협 한양대 물리학과 교수 등 국내 연구진도 참여해 산학 협력 방향을 제시한다.

윤지원 SDT 대표는 "극저온 장비와 제어 시스템, 핵심 부품 공급망을 아우르는 QDM 역량을 이번 전시에서 선보일 것"이라며 "자체 제조와 협력을 바탕으로 양자 산업 전반을 지원하는 풀스택 사업 기반을 개선하겠다"고 말했다.

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