엑티브온, '인-코스메틱스 코리아'서 어성초 엑소좀 소개

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천연 유래 두피 진정·탈모 케어 소재 등 주요 원료 전시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑티브온이 국내 퍼스널케어 원료 전시회 '인-코스메틱스 코리아 2026'에 참가해 주력 화장품 원료인 어성초 엑소좀을 소개한다.

클린뷰티 소재 전문기업 엑티브온은 7월 1일부터 3일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인-코스메틱스 코리아 2026(in-cosmetics Korea 2026)'에 참가한다고 1일 밝혔다.

올해 11회째를 맞은 인-코스메틱스 코리아는 퍼스널케어 원료 전문 전시회다. 글로벌 퍼스널케어 기업, 원료 공급업체, 화장품 연구원 등 업계 관계자들이 참여한다.

[사진=엑티브온]

엑티브온은 이번 전시에서 'ACTIVON INGREDIENTS STORE'를 콘셉트로 한 부스를 운영한다. 부스는 방문객이 원료를 직접 고르는 마켓 형태로 구성된다. 회사는 이를 통해 클린뷰티 소재 포트폴리오와 신제품 샘플을 소개하고, 국내외 화장품 제조자개발생산(ODM)·주문자상표부착생산(OEM) 기업 및 원료 업계 관계자와의 접점을 확대할 계획이다.

엑티브온은 전시회 주요 프로그램인 '이노베이션 존(Innovation Zone)'에서 어성초 엑소좀(Acxosome™ Heartleaf)을 선보인다. 해당 원료는 어성초 유래 성분을 기반으로 한 엑소좀 원료다. 회사는 클린뷰티와 기능성 화장품 원료 수요에 대응하기 위해 이 소재를 개발했다.

주요 제품군도 함께 전시한다. 엑티브온은 ▲Activonol-3 RSPO MB(천연 Propanediol) ▲Activonol-BG Natural(천연 Butylene Glycol) ▲Activonol-5N(천연 Pentylene Glycol) ▲Activonol-6(1,2-Hexanediol) 등을 선보인다.

회사 측은 해당 제품군이 석유화학 기반 원료를 대체할 수 있는 클린뷰티 소재라고 설명했다. 지속가능성과 기능성을 함께 요구하는 글로벌 화장품 시장 수요에 대응하기 위한 제품군이다.

엑티브온은 최근 K-뷰티 확산과 클린뷰티 소재 수요 증가에 따라 해외 고객사의 샘플 요청과 비즈니스 미팅이 늘고 있다고 밝혔다. 회사는 미국, 유럽, 중국을 중심으로 현지 네트워크를 구축하고 있으며, 중국 지사를 통해 현지 고객사 대응도 진행하고 있다.

엑티브온은 2009년 설립 이후 화장품 방부 대체 원료를 중심으로 피부와 환경을 고려한 원료를 개발·생산해 왔다. 회사는 바이오 및 그린기술 기반 화장품·퍼스널케어 소재 사업을 확대하고 있다.

엑티브온 관계자는 "이번 전시회는 자사 신제품과 클린뷰티 소재를 국내외 고객사에 소개할 수 있는 기회"라며 "전시회 참가를 통해 고객 접점을 확대하고 국내외 화장품 OEM·ODM 기업과의 파트너십을 강화하겠다"고 말했다.

조윤기 엑티브온 대표이사는 "엑티브온이 보유한 원료 기술력과 제조 역량을 바탕으로 글로벌 전시회에서 성과를 내고 있다"며 "바이오 및 그린기술을 기반으로 화장품 및 퍼스널케어 소재 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com