유니슨, 한빛해상풍력 터빈 25기 공급

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연 1GW 생산공장 신설 추진

250명 이상 직접 고용 계획

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유니슨이 340MW 규모 한빛해상풍력 사업에 13.6MW급 해상풍력터빈 25기를 공급할 예정이다.

풍력발전 전문기업 유니슨은 2026년 상반기 해상풍력 공공주도형 경쟁입찰에 선정된 한빛해상풍력 사업에 13.6MW급 해상풍력터빈 25기를 공급할 예정이라고 1일 밝혔다.

회사 측은 이번 사업이 창사 이후 단일 프로젝트 기준 최대 규모 해상풍력터빈 공급 사례가 될 것으로 보고 있다.

한빛해상풍력은 전남 영광군 낙월면 안마도·송이도 인근 해역에 조성되는 340MW 규모 고정식 해상풍력 단지다. 총사업비는 약 2조2000억원이다. 사업은 2027년 7월 착공해 2029년 12월 준공을 목표로 한다.

유니슨 로고. [사진=유니슨]

연간 발전량은 834GWh로 제시됐다. 회사는 이를 약 23만 가구가 사용할 수 있는 규모로 설명했다. 연간 온실가스 감축 효과는 약 41만t으로 예상했다.

이번 입찰은 정부의 해상풍력 보급 확대 기조 속에서 국내 산업 생태계 강화와 공급망 기여도 등이 주요 요소로 고려됐다.

유니슨은 대형 해상풍력터빈 시장 대응을 위해 벤시스와 체결한 15MW급 해상풍력터빈 기술이전 계약을 기반으로 제품화와 국내 생산 기반 구축을 추진하고 있다. 회사는 기술이전 내용을 자체 제조, 공급, 운영유지보수(O&M) 역량과 결합해 대형 해상풍력터빈 공급체계를 조성할 계획이다.

유니슨은 이번 사업을 계기로 풍력터빈 생산공장 신설도 추진한다. 신규 생산공장은 연간 1GW 규모 생산능력을 갖추는 방향으로 검토되고 있으며, 250명 이상을 직접 고용할 계획이다.

신규 공장에서는 현재 주력 제품인 4.2MW급 육상풍력터빈과 실증 중인 10MW급 해상풍력터빈, 한빛해상풍력 공급을 위한 15MW급 해상풍력터빈을 생산할 예정이다. 향후 국책과제로 기술개발 중인 20MW급 해상풍력터빈과 6MW급 육상풍력터빈 등 차세대 제품군으로 생산 범위를 확대하는 방안도 검토한다.

회사는 생산공장이 가동되면 안정적인 물량을 바탕으로 원가 경쟁력과 공급 안정성을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 주요 부품의 국내 생산 확대, 협력업체 동반 성장, 지역 투자와 일자리 창출도 추진할 계획이다.

김병주 유니슨 대표이사는 "한빛해상풍력에 책임감을 갖고 안정적으로 터빈을 공급하겠다"며 "생산공장 신설과 국내 생산 기반 확대를 통해 해상풍력 보급 확대와 지역 산업 생태계 강화에 기여하겠다"고 말했다.

유니슨은 1984년 설립된 국내 풍력발전 기업으로 육상풍력에서 해상풍력으로 사업 영역을 확대하고 있다. 한빛해상풍력에서는 사업을 추진 중인 명운산업개발과 협력해 터빈 공급을 맡는다.

회사는 향후 개발, 설계·조달·시공(EPC), 터빈 공급, 운영유지보수에 이르는 해상풍력 밸류체인 역량을 강화할 계획이다.

dconnect@newspim.com