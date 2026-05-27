유니슨, 10MW급 국산 해상풍력터빈 실증기 설치

700억원 투입 순수 국산 모델, 7월 설치 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력발전 전문기업 유니슨은 자체 개발한 10MW급 국산 해상풍력터빈 실증기 설치를 진행 중이라고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 10MW 터빈은 설계부터 제작까지 자체 기술로 수행한 순수 국산 모델이다. 해당 풍력발전기는 정부 국책과제와 유니슨 등 민간 투자금을 포함해 약 700억원이 투입된 프로젝트다. 2018년부터 개발에 착수해 국제 공인 설계 인증을 획득했으며 한국에너지공단과 국제인증기관 제조 평가도 완료했다.

유니슨은 사천 공장에서 터빈 조립과 인증시험을 마친 뒤 올해 초부터 주요 구성품인 나셀과 블레이드, 타워를 전남 영광 풍력 테스트베드로 순차 출하했다. 현재 영광 풍력 테스트베드에서는 토목 공사를 마무리하고 10MW 터빈 실증기 설치 작업이 본격적으로 진행되고 있다.

10MW 제너레이트 설치 이미지. [사진=유니슨]

실증기는 오는 7월 설치 완료 예정이며 이후 실제 해상 환경에서 계통 연계와 성능 검증을 위한 시운전과 사용 전 검사를 거쳐 성능과 안정성을 검증할 계획이다. 이 과정에서 운전 데이터와 운영 경험을 확보하고 UL 형식 인증과 KS 인증을 거쳐 상용화를 추진할 예정이다.

특히 유니슨은 10MW 터빈을 국내 해상 환경 속에서도 높은 효율을 내도록 개발했으며 기어리스 방식 터빈으로 설계 수명 30년을 확보해 사업성과 내구성을 동시에 강화했다. 또한 국내 공급망을 활용해 주요 부품의 국산화를 추진했다. 이 회사는 유지보수(O&M) 비용 절감과 국내 풍력 산업 생태계 활성화까지 적극 고려했다.

이를 통해 최근 풍력업계의 화두로 떠오른 국내 공급망 성장에도 적극 기여한다는 계획이다. 유니슨은 이번 실증을 기반으로 정부의 해상풍력 확대 정책에 대응하고 공공 주도 해상풍력 사업 입찰에도 적극 참여할 방침이다.

회사 관계자는 "약 700억원 투자를 통해 개발된 10MW 터빈은 대한민국 해상풍력 자존심을 상징하는 모델"이라며 "이번 영광 실증단지 실증기 설치를 계기로 정부의 에너지 전환 정책에 기여하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 국산 풍력 기술의 힘을 보여줄 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com