유니슨, 해상풍력 컨퍼런스서 10MW급 터빈 공개

명운산업개발 인수 후 첫 대외 행사, Vision 2030 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 풍력발전 전문기업 유니슨은 지난 16일부터 2일간 전남 여수에서 열린 '2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스' 전시회 참가를 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

이번 전시회는 유니슨이 명운산업개발과 한 가족이 된 이후 처음 참가한 대외 행사다. 회사는 40여 년간 축적한 풍력 기술력과 사업 경험을 바탕으로 해상풍력 시장 진출을 본격화하고 있다. 유니슨은 전시 부스를 통해 차세대 해상풍력 발전기인 U210-10MW 모델을 선보이며 해상풍력 사업 추진 현황과 기술 경쟁력을 소개했다.

특히 전시회 기간 중 진행된 컨퍼런스와 오픈 세미나에서는 해상풍력 기술 개발 현황과 공급망 구축 전략이 공유되며 업계 관계자들의 관심을 모았다. 컨퍼런스 세션에서 황진수 영업본부장이 글로벌 해상풍력 시장의 대형화 추세와 국내 공급망 구축 전략을 발표했다.

2026 해상풍력공급망 컨퍼런스 전시회 유니슨 전시 부스. [사진=유니슨]

이어진 오픈 세미나에서는 정종훈 수석연구원이 U210-10MW 해상풍력 터빈 개발 현황과 향후 제품 로드맵을 소개했다. 특히 제1차 재생에너지 기본계획에서 제시된 바와 같이 국내에서 개발 중인 10MW급과 20MW+급 사이의 대용량 15MW급은 해외 터빈과의 기술제휴를 통해 기술적 공백을 메운다는 전략을 제시했다. 아울러 신동원 발전운영본부장은 육상풍력 운영 경험을 기반으로 한 해상풍력 O&M(운영·유지보수) 사업 전략을 공유했다.

회사는 'UNISON Vision 2030'을 기반으로 육상풍력과 해상풍력을 양대 성장축으로 육성하는 중장기 성장 전략을 추진하고 있다. 육상풍력 분야에서는 40여 년간 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 정부 계획입지 제도에 적극 대응할 방침이다. 또한 노후 풍력단지 리파워링 사업 확대와 신규 프로젝트 개발을 통해 성장 기반을 강화할 계획이다.

해상풍력 분야에서는 명운산업개발이 추진 중인 한빛해상풍력 프로젝트와의 시너지를 바탕으로 개발, EPC(설계·조달·시공), 터빈 공급, 운영·유지보수에 이르는 풍력발전 전 밸류체인 역량을 확보해 사업 확대에 나설 계획이다.

유니슨 관계자는 "이번 전시회를 통해 해상풍력 기술 경쟁력과 공급망 구축 전략을 업계에 공유했다"며 "'UNISON Vision 2030'을 기반으로 육상풍력 경쟁력을 더욱 강화하는 한편 명운산업개발과의 시너지를 통해 해상풍력 사업 확대와 신규 성장동력 확보에 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 유니슨은 국내 풍력발전 산업을 선도해 온 기업으로 풍력발전 전 밸류체인을 구축하고 있다. 현재 육상풍력 경쟁력을 바탕으로 해상풍력 사업을 확대하며 종합 풍력 솔루션 기업으로의 도약을 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com