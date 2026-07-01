금호타이어, 넷플릭스와 시청 에티켓 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 1일 넷플릭스와 넷!가이드 캠페인 두 번째 시리즈를 공개했다
- 이번 시리즈는 솔로지옥 콘셉트로 또로·로로가 출연해 시청 전후 안내 영상으로 구성됐다
- 금호타이어는 넷플릭스와 파트너십을 기반으로 연간 3단계 캠페인을 전개해 고객 접점을 넓힐 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 1일 넷플릭스와 함께 진행하는 '넷!가이드' 캠페인의 두 번째 시리즈를 공개했다. 넷플릭스 콘텐츠 시작 전 상영되는 영상을 통해 안전한 시청 방법을 안내하는 캠페인이다.
이번 시리즈는 넷플릭스 예능 '솔로지옥'을 모티프로 제작됐다. 금호타이어의 대표 캐릭터 '또로'와 '로로'가 출연자로 변신해 등장한다. 영상은 '시청 전 안내'와 '시청 후 안내' 2편으로 구성됐다.
금호타이어는 지난 3월 첫 번째 시리즈인 '오징어 게임' 콘셉트 캠페인을 공개한 후 호응을 얻었다. 이를 바탕으로 여름 시즌을 겨냥한 두 번째 시리즈를 선보이게 됐다.
금호타이어는 3월 넷플릭스와 기업 브랜드 파트너십을 체결했다. 넷플릭스가 한국에서 최초로 진행한 기업 브랜드 파트너십으로, 금호타이어는 연간 3단계에 걸쳐 캠페인을 전개할 계획이다.
금호타이어 G.마케팅부문 윤민석 상무는 "캠페인이 소비자들에게 일상 속 즐거움이 되길 바란다"며 "다양한 플랫폼과 콘텐츠를 활용해 고객 접점을 넓히겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com