제주 드림타워, 역대 최고 분기 실적…2분기 매출 1926억원

AI 핵심 요약beta
- 롯데관광개발은 1일 제주 드림타워가 2분기 매출 1926억원으로 분기 역대 최고를 기록했다고 밝혔다다
- 2분기 카지노 매출과 이용객·테이블 드롭액이 크게 늘며 기존 최고 분기 실적을 모두 경신했다다
- 그랜드 하얏트 제주 호텔 매출·객실 이용률도 상승해 상반기와 연간 실적 모두 사상 최대를 기대하고 있다다
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3개월 연속 월 매출 600억원 돌파…상반기 최대 실적 기대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트가 올해 2분기 매출 1,926억원을 기록하며 분기 기준 역대 최고 실적을 달성했다고 1일 밝혔다.
이날 공시에 따르면 롯데관광개발의 지난 6월 카지노와 호텔 부문 매출은 640억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 494억원보다 29.4% 증가한 수치다. 드림타워는 지난 4월부터 3개월 연속 월 매출 600억원대를 기록하며 지난해 여름 성수기 매출(1,855억원)을 넘어섰다.
카지노 부문 성장세가 실적을 견인했다. 2분기 카지노 순매출은 1,470억8,800만원으로 전년 동기 대비 33.7% 증가했다. 이는 기존 최고 기록이었던 지난해 3분기(1,393억4,800만원)와 4분기(1,427억2,300만원)를 모두 웃도는 수준이다.
2분기 카지노 이용객 수는 18만2,872명으로 전년 동기 대비 23.2%, 전분기 대비 21.5% 늘었다. 테이블 드롭액은 6,374억9,800만원으로 전분기보다 11.1% 증가했다. 분기 평균 홀드율은 22.1%로 지난해 같은 기간보다 4.7%포인트 상승했다.
6월 카지노 순매출은 487억2,200만원으로 전년 동기 대비 36.1% 증가했다. 같은 기간 이용객 수는 6만1,146명, 테이블 드롭액은 2,245억8,500만원으로 각각 18.7%, 2.5% 늘었다.
호텔 부문인 그랜드 하얏트 제주의 2분기 매출은 454억7,800만원으로 전년 동기 대비 10.7%, 전분기 대비 19.3% 증가했다. 판매 객실 수는 12만8,600실, 평균 객실 이용률은 88.3%를 기록했다. 전체 판매 객실 가운데 외국인 투숙 비중은 77.3%로 집계됐다.
6월 호텔 매출은 152억9,300만원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 판매 객실 수는 4만3,218실, 객실 이용률은 90%를 기록했다. 외국인 투숙 비중은 78.2%였으며 카지노 고객이 이용한 객실은 일평균 833실로 지난해 같은 기간보다 14.2% 증가했다.
롯데관광개발은 카지노와 호텔 사업의 호조에 더해 여행 부문의 크루즈선 운항 실적이 2분기에 반영되는 만큼 상반기와 연간 실적 모두 사상 최대치를 기록할 것으로 기대하고 있다.
롯데관광개발 관계자는 "제주 드림타워의 분기 최대 실적에 여행 부문 실적까지 더해져 상반기와 연간 기준 모두 최대 실적 달성을 기대하고 있다"고 말했다.
mkyo@newspim.com