HK이노엔, 서스틴베스트 ESG 평가 최고등급 달성

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔이 1일 서스틴베스트 ESG 평가에서 AA등급과 자산 2조원 이상 기업군 1위를 달성했다.
- HK이노엔은 5개 반기 연속 규모별 1위를 이어가며 자산 2조원 이상 편입 후 첫 평가에서도 1위를 기록했다.
- HK이노엔은 PPA 재생에너지 전환, 공급망 실사, CEO 승계 정책 등 ESG 경영을 강화하고 2025 지속가능경영보고서를 발간했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 ESG 평가기관 서스틴베스트가 발표한 '2026년 상반기 ESG 평가'에서 최고등급인 AA를 획득하고 자산 2조원 이상 기업군 1위에 선정됐다고 1일 밝혔다.
서스틴베스트는 국내 ESG 평가기관으로 매년 상·하반기 국내 기업을 대상으로 ESG 평가를 실시한다. 올해 상반기 평가는 국내 1305개 기업을 대상으로 진행됐다.
평가 결과 HK이노엔은 환경·사회·지배구조(ESG) 전 분야에서 우수한 평가를 받아 'ESG 베스트 컴퍼니스 100(ESG Best Companies 100)'에 선정됐으며, 자산 2조원 이상 기업군에서 1위를 차지했다.
회사에 따르면 이번 평가로 HK이노엔은 2024년 상반기 이후 5개 반기 연속 규모별 1위를 기록했다. 또 자산 2조원 이상 기업군으로 편입된 이후 처음 받은 평가에서 1위에 올랐다.
환경 부문에서는 제3자간 전력거래계약(PPA)을 통해 재생에너지 전환을 추진했으며, 사회 부문에서는 해외 공급망 실사를 실시했다. 지배구조 부문에서는 최고경영자(CEO) 승계 정책을 마련하는 등 경영 체계 개선을 추진했다고 회사는 설명했다.
HK이노엔은 지난달 30일 ESG 경영 전략과 성과를 담은 '2025 지속가능경영보고서'도 발간했다. 보고서는 공시 서식을 기존 가로형에서 세로형으로 변경했으며, ESG 데이터 플랫폼을 구축해 데이터 관리 체계를 강화했다고 회사는 밝혔다.
곽달원 HK이노엔 대표는 "제약·바이오업계를 넘어 다양한 산업 분야에서 ESG 성과를 인정받게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 환경과 사회, 지배구조 전반에서 지속가능한 가치 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com