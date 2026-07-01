디올, 서울숲에 브랜드 철학 담은 '가든 오브 드림' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 디올이 1일 서울숲에 체험형 공간 가든 오브 드림을 운영했다
- 크리스챤 디올의 자연 철학과 기억을 재현한 산책로로 한국과 프랑스 인연을 기념했다
- 한국 야생화와 프랑스 조경이 어우러진 공간으로 누구나 방문해 자연과 예술을 즐길 수 있게 했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디올(DIOR)이 서울 성동구 서울숲에서 브랜드의 철학을 담은 체험형 공간 '가든 오브 드림(Garden of Dreams)'을 운영한다.
이번 공간은 자연을 향한 크리스챤 디올(Christian Dior)의 깊은 애정과 철학과 창조적 영감의 원천을 주제로 기획됐다. 디올은 창립자인 크리스챤 디올이 어린 시절 프랑스 그랑빌의 정원에서 시작된 그의 소중한 기억을 서울 도심 속에서 새롭게 이용할 수 있도록 선보인다는 설명이다.
가든 오브 드림은 서울에 조성된 약 40m 길이의 산책로를 중심으로 구성됐으며, 조경가 정영선이 조경을 맡아 한국과 프랑스가 이어온 약 140여 년간 이어져 온 한국과 프랑스의 오랜 인연을 기념한다.
산책로는 마치 정교하게 수놓인 카펫 정원을 거니는 듯한 감각적인 공간으로 재해석되었으며, 상부에는 레 롱브 저택의 건축 양식을 연상시키는 격자 구조물이 이어져 공간에 깊이와 리듬감을 더했다. 구조물 사이에는 한국 전통 꽃살문 패턴의 선형적 우아함이 더해져, 한국적 요소와 디올의 미학이 정교하게 어우러진 풍경을 완성한다.
길 양옆으로는 한국의 야생화와 프랑스 정형식 조경이 조화롭게 배치되어 서로 다른 두 문화가 아름답게 교감하는 풍경을 선사한다. 또한 바닥에 새겨진 무슈 디올의 명언은 자연과 더욱 가까이 교감할 수 있는 특별한 이용을 제공하며, 브랜드의 대표적인 까나쥬(Cannage) 모티브를 적용한 벤치를 설치해 방문객이 공간을 둘러보며 휴식을 취할 수 있도록 했다.
자연을 향한 크리스챤 디올(Christian Dior)의 철학과 디올 하우스의 헤리티지를 아름답게 담아낸 Garden of Dreams은 서울 도심 속에서 자연과 예술, 그리고 브랜드의 창조적인 세계를 함께 이용할 수 있는 특별한 공간으로 방문객들을 맞이한다.
한편 가든 오브 드림은 서울 성동구 서울숲에서 운영되며, 누구나 방문해 관람할 수 있다.
whitss@newspim.com