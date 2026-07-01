쉐보레, 트랙스·트레일블레이저 최대 260만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 쉐보레가 1일 트랙스·트레일블레이저 7월 구매 고객에게 최대 260만원 할인을 제공했다
- 기존 차종 보유·트레이드인·홈커밍·군인 등 대상별로 30만~100만원 추가 할인 혜택을 마련했다
- 시에라 구매 고객에는 일시불 200만원과 할부 특혜, 사업자·픽업트럭 보유 고객에 100만원씩 추가 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 쉐보레가 7월 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 고객을 대상으로 최대 260만원 상당의 할인을 제공한다고 1일 밝혔다.
구매 지원금과 개별소비세 지원금이 주요 혜택이다. 유류비 지원 할부 프로그램 이용 시 36개월 기준 연 4.9%, 60개월 기준 연 5.4% 이율로 50만원을 지원한다. 생산 시기별 재고 할인도 있다. 2026년 1월 생산 차량은 40만원, 2월 생산 차량은 30만원, 3월 생산 차량은 20만원의 할인을 받을 수 있다.
7월 15일까지 출고하는 고객에게는 개별소비세 지원금이 추가 적용된다. 트랙스 크로스오버 RS는 41만원, 트레일블레이저 RS는 44만원이 지원된다.
기존 스파크·마티즈·다마스·라보·크루즈·아베오·올란도 보유 고객에 라세티·말리부 보유 고객(가족·형제자매 포함)까지 '홈커밍 페스티벌' 적용 대상을 확대했다. 해당 고객이 두 차종을 구매하면 100만원의 특별 할인을 받는다.
트레이드-인 프로그램도 강화했다. 스파크·마티즈·다마스·라보·크루즈·라세티·아베오·말리부 보유 고객이 롯데렌탈에 차량을 매각하고 두 차종을 구매할 경우 70만원 할인과 롯데렌탈 모바일 상품권 10만원권을 받을 수 있다.
군인·군무원·경찰·소방관 고객을 위한 특별 할인도 진행한다. 해당 직군 본인 및 직계가족이 두 차종을 구매할 경우 30만원의 할인을 제공한다.
풀사이즈 프리미엄 픽업트럭 시에라 구매 고객을 위해서도 혜택을 마련했다. 일시불 구매 시 200만원 할인을 제공하고, 할부 프로그램 이용 시 36개월 기준 연 4.9%, 60개월 기준 연 5.4% 이율을 적용한다. 사업자 명의 고객과 픽업트럭 보유 고객(가족·형제자매 포함)에게는 각각 100만원의 추가 할인을 제공한다.
y2kid@newspim.com