천하람 "축구협회 해체 수준 개혁 필요…시민구단 세금 지원 재검토해야"

천하람 "연 1500억원 보조금, 카르텔 원인 면밀 검토"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 29일 홍명보 감독 사퇴와 관련해 축구협회에 대한 해체 수준의 개혁이 필요하다고 주장했다.

천 원내대표는 이날 최고위원회 모두발언을 통해 "이번 한국 축구의 참사는 감독 개인을 넘어, 축구협회 전체가 원인"이라며 "홍명보 감독의 사퇴는 축구협회 개혁의 끝이 아니라 시작"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 정점식 국민의힘 원내대표를 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

천 원내대표는 "능력보다 파벌을 중시하고, 투명성보다는 주먹구구식 의사결정과정을 숨기는 것에 몰두하는 조직에서는 참사가 일어난다"며 "그런 면에서 축구협회와 중앙선거관리위원회는 닮은꼴"이라고 지적했다.

이어 "선관위의 끊이지 않는 특혜채용과 외유, 책임지지 않는 의사결정과정과 투표용지 부족 참사를 보면서 선관위를 해체 수준으로 개혁해야 한다는 목소리가 높다"며 "축구협회도 마찬가지"라고 강조했다.

그는 "축구계 카르텔과 파벌주의를 근본적으로 개선하기 위해서는 축구협회도 철저한 자기반성과 해체 수준의 개혁이 필요하다"고 말했다.

천 원내대표는 특히 시민구단에 대한 과도한 세금 지원 문제를 제기했다. 그는 "축구협회의 개혁을 위해 정치권도 할 일을 해야 한다"며 "특히 정치권에서 지금껏 건드리지 못했던 시민구단 예산지원 문제도 이제는 건드려야 한다"고 밝혔다.

그는 "각 지자체가 축구단에 지원하는 총보조금 규모는 연간 1500억원 안팎에 이른다"며 "단순히 세금지원이 적절한지의 문제를 넘어서, 세금으로 지원되는 시민구단의 감독과 기술고문 등의 자리가 축구계 카르텔의 원인은 아닌지 면밀히 따져봐야 한다"고 지적했다.

천 원내대표는 "대한민국 축구계가 세금으로 만든 자리와 돈을 차지하기 위한 이익공동체, 카르텔이 되어서는 안 된다"며 "시민구단이 정치권에 기생하는 시민단체화 되어서도 안 된다"고 강조했다.

그는 "저와 개혁신당은 축구협회의 근본적인 개선방안을 찾는 것과 동시에 시민구단에 대한 과도한 세금 지원이 축구계의 카르텔을 더 악화시키는 것은 아닌지 면밀하게 따져보겠다"며 "그 상관관계가 확인된다면 시민구단의 방만한 운영, 또 자리 나눠먹기, 과도한 예산지원 등의 문제도 바로잡기 위한 최선의 노력을 하겠다"고 다짐했다.

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