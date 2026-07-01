기아, 2027 타스만·오픈베드 계약 개시

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신규 트림 '베스트 셀렉션' 추가

엔트리 모델 가격 250만원 인하

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아가 1일부터 연식변경 모델 '더 2027 타스만'과 신규 모델 '타스만 오픈베드'의 계약을 시작했다.

2027 타스만은 신규 트림 '베스트 셀렉션'을 추가했다. 이 트림에는 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조, 디지털키 2, 100W C타입 USB 단자 등이 기본 적용된다. 전자식 4WD 시스템과 차동기어 잠금장치, 터레인 모드(오토·스노우·머드·샌드)도 포함됐다. 클리어 화이트 또는 탠 베이지 색상 선택 시 휠아치 클래딩 색상을 외장과 동일하게 적용할 수 있다.

2027 타스만 [사진=기아]

기아는 엔트리 트림 '다이내믹'의 가격을 250만원 인하했다. 기존 어드벤처 트림부터만 선택 가능했던 사이드 스텝, 베드커버 패키지, 스포츠바 패키지 등 순정 액세서리를 다이내믹 트림까지 확대 운영한다. 2027 타스만의 가격은 다이내믹 3500만원, 어드벤처 4120만원, 베스트 셀렉션 4350만원, 익스트림 4505만원, X-Pro 5255만원이다.

새로 공개된 타스만 오픈베드는 3면 개폐가 가능한 적재함을 갖춘 특화 모델이다. 최대 적재 중량은 1톤이다. 가솔린 2.5 터보 엔진을 탑재했으며, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤과 파노라믹 와이드 디스플레이, 열선·통풍 시트 등 첨단 주행 보조 시스템을 적용했다. 단일 트림으로 운영되며 가격은 3399만원이다.

타스만 오픈베드 [사진=기아]

기아는 공구 브랜드 밀워키와 협업해 싱글탑 캐노피 몰리패널, 하프 슬라이딩 베드, 서치라이트 등 차별화된 액세서리를 온라인 커뮤니티 커머스 기아 샵을 통해 선보인다. 타스만 전용 애프터마켓 용품을 지속적으로 확대하고 전국 기아 오토큐와 연계한 장착 서비스를 시행해 고객의 커스터마이징을 지원할 방침이다.

y2kid@newspim.com