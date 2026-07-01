현대차, 7월 '썸머 페스타' 최대 400만원 할인

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 7월 한 달간 '썸머 페스타' 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다. 개별소비세 감면 혜택이 7월부터 5%에서 3.5%로 인하되는 데 따른 고객 부담 완화 차원이다.

현대차는 쏘나타, 싼타페, 팰리세이드, 스타리아 4개 차종을 대상으로 할인을 제공한다. 싼타페는 기본 100만원 할인에 차량 조건에 따라 최대 300만원을 추가 할인한다. 쏘나타, 팰리세이드, 스타리아는 조건에 따라 최대 300만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

제네시스는 G80, GV70, GV80 3개 차종을 대상으로 같은 기간 프로모션을 진행한다. 각 차종마다 기본 100만원 할인에 차량 조건에 따라 최대 10%를 추가 할인한다.

프로모션 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품도 제공한다. 안마 의자 3명, 스타일러 10명, 주유상품권 100명 등 최대 400만원 상당의 경품을 증정한다. 대상은 해당 기간 해당 차종을 출고하는 개인 및 개인사업자다.

자세한 내용은 현대차 및 제네시스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com