현대캐피탈, 현대차·기아 전기차 리스·렌트료 최대 7% 할인 프로모션

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈이 현대자동차와 기아의 주요 전기차 모델을 대상으로 리스 및 렌트 이용료를 할인하는 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

현대캐피탈은 현대차의 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲코나 EV를 이용하는 고객에게 차량 가격 7% 할인과 함께 월 리스료·렌트료 7% 추가 할인 혜택을 제공한다. 일례로 아이오닉 6를 60개월 동안 리스로 이용하면 기존 설계 대비 월 12만원가량 낮아진 54만 원대에 이용할 수 있어 총 720만원 상당의 비용 절감이 가능하다.

기아 EV6와 EV9 이용 고객에게는 차량가 및 월 이용료 5% 할인 혜택이 적용된다. 60개월 리스 기준 EV6는 총 480만원, EV9은 총 720만원의 비용을 줄일 수 있다.

[사진=현대캐피탈]

전기차 리스·렌트 상품은 이용자가 별도로 보조금을 신청할 필요 없이, 금융사가 정부 및 지자체 보조금을 먼저 지원받아 상품 가격에 직접 반영하는 방식으로 운영된다. 아울러 차량 취득에 따르는 취등록세 등 초기 비용 부담을 완화할 수 있으며, 법인 및 개인사업자는 이용료를 비용 처리해 세제 혜택을 받는 것도 가능하다.

할부 구매를 원하는 고객을 위한 'EV 부담 다운(Down)' 프로그램도 함께 운영된다. 해당 프로그램은 전체 차량 가격의 최대 60%를 할부 만기 시점으로 유예해 매월 납입하는 금액을 낮춘 상품이다. 선수율 1%, 36개월 할부 조건으로 아이오닉 5를 이용할 경우 월 31만원대에 운행할 수 있다.

만기 시점에 차량을 반납하면 설정된 잔존가치로 유예금을 정산하게 된다.

현대캐피탈 관계자는 "고유가 흐름 속에서 소비자들이 전기차를 보다 합리적인 비용으로 운용할 수 있도록 이번 할인 혜택과 유예할부 프로그램을 마련했다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com