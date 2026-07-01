캐딜락·GMC, 7월 특별 프로모션 개별소비세 인상분 지원

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에스컬레이드·아카디아 등 주요 차종 대상 현금 할인 및 부가 혜택

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 캐딜락과 GMC가 7월 한 달간 주요 차종을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

캐딜락은 럭셔리 풀사이즈 SUV '더 뉴 에스컬레이드'와 전동화 플래그십 SUV '에스컬레이드 IQ', 롱바디 모델 '에스컬레이드 IQL' 구매 고객을 위해 개별소비세 인상분에 대한 현금 할인을 지원한다. 6월 종료된 개별소비세 감면 혜택을 대체하는 조치다.

GM 브랜드 차량을 보유한 고객이 해당 모델을 구매할 경우 차량 가격의 2% 재구매 할인이 적용되며, 기존 에스컬레이드 보유 고객에게는 1% 추가 할인이 제공된다. 더 뉴 에스컬레이드를 구매하는 법인 및 개인사업자에게는 차량 가격의 2% 할인 혜택이 별도로 제공되며, 개별소비세 인상분 지원 및 재구매 할인과 중복 적용이 가능하다.

GMC는 프리미엄 대형 SUV '아카디아', 프리미엄 중형 픽업 '캐니언', 럭셔리 SUV '허머 EV SUV'를 대상으로 프로모션을 운영한다. 기존 GM 브랜드 차량을 보유한 고객에게는 차량 가격의 2% 재구매 할인이 제공되며, 에스컬레이드 보유 고객은 허머 EV SUV 구매 시 1% 추가 할인을 받는다. 개별소비세 감면이 종료된 아카디아와 허머 EV SUV는 개별소비세 인상분에 대한 현금 할인을 지원받는다.

캐딜락 '2026 더 뉴 에스컬레이드 ESV' [사진=제너럴 모터스]

아카디아 구매 고객에게는 50만원의 주유지원금과 엔진오일 3회 무상 교환 혜택이 제공된다. 2인 이상의 자녀를 둔 다자녀 가구에는 50만원의 추가 할인도 적용된다.

캐딜락과 GMC는 전국 전시장에서 시승 이벤트를 진행한다. 캐딜락은 '더 뉴 에스컬레이드'의 핸즈프리 주행 보조 기능인 슈퍼크루즈를 경험할 수 있는 이벤트를 운영하며, 8월 31일까지 계약 및 출고를 완료한 고객을 대상으로 아난티 2박 3일 숙박권 1명분과 시그니엘 서울 더 라운지 애프터눈티 2인 세트 10명분을 증정한다

. GMC는 아카디아와 캐니언 시승 고객 중 8월 31일까지 시승을 완료한 고객을 대상으로 삼성 비스포크 AI 스팀 로봇청소기 1명분, 캠프시즌 전동 캠핑 웨건 10명분, 주유상품권 5만 원권 30명분을 제공한다.

y2kid@newspim.com