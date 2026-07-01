"찜통 라운딩에 골프 마스크 불티"…젝시믹스 UV 액세서리 38%↑

6월 골프 UV 액세서리 판매 전년比 38% 증가…마스크류 57% 성장

UPF50+·냉감 기능 앞세운 여름 라운딩 제품 수요 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 예년보다 이른 무더위와 강한 자외선이 이어지면서 여름 라운딩을 준비하는 골퍼들 사이에서 냉감·자외선 차단 액세서리 수요가 빠르게 늘고 있다.

젝시믹스는 6월 골프 UV 액세서리 판매량이 전년 동기 대비 38%, 전월인 5월 대비 60% 증가했다고 1일 밝혔다. 본격적인 여름 골프 시즌에 접어들면서 기능성 골프웨어뿐 아니라 라운딩 환경에 맞춘 액세서리 구매가 함께 늘어난 것으로 풀이된다.

젝시믹스 UV 차단 마스크. [사진=젝시믹스 제공]

성장세를 이끈 품목은 얼굴과 목을 보호하는 UV 차단 마스크 제품군이다. 마스크류 판매량은 전년 동기 대비 57% 증가했다. 특히 대표 제품인 'UV 쉴드 에어핏 쿨링 오픈 마스크'는 전년 동기 대비 144% 늘며 여름철 대표 골프 액세서리로 자리잡았다.

해당 제품은 얼굴과 목까지 감싸는 오픈형 디자인에 UPF50+ 자외선 차단 기능을 갖춘 것이 특징이다. 접촉 냉감 기능을 적용한 경량 소재를 사용해 한여름에도 시원하고 쾌적한 착용감을 제공하며, 신축성과 통기성을 높여 장시간 라운딩 시 답답함을 줄였다.

팔토시와 바이저 등 자외선 차단 기능을 강화한 액세서리 판매도 꾸준히 증가했다. 손등까지 보호하는 기능성 팔토시와 스타일링 요소를 더한 바이저 제품군이 여름 시즌 수요 확대를 뒷받침했다. 젝시믹스 관계자는 "최근 골퍼들은 기능성 골프웨어와 함께 라운딩 환경에 최적화된 액세서리까지 준비하는 경향이 뚜렷하다"며 "계절과 라운딩 환경에 맞춘 기능성 제품을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com