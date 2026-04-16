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송언석 "검찰 해체밖에 모르는 추미애·민형배 강경파가 지방행정 아나"

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  • 송언석 국민의힘 원내대표는 16일 민주당의 지방선거 후보 공천을 비판했다.
  • 경찰의 편파 수사 의혹을 제기하며 야당은 직접수사, 여당은 뭉개기 수사라고 지적했다.
  • 증시 변동성 문제를 언급하며 정부의 신중한 메시지 관리와 시장 안정을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송언석 "정원오 봐주기·전재수 구하기 수사 중단" 경고

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 더불어민주당의 지방선거 후보 공천에 대해 "검찰해체밖에 모르는 추미애·민형배 의원 등 친청 강경파들이 지방행정을 알긴 아는지 두렵다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당 경기지사 후보 추미애, 광주전남 후보 민형배, 충남지사 후보 박수현 의원에 이르기까지 소위 친청 강경파들의 연전연승이 이어지고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "유권자들께서 선거를 통해 그 무능함을 철저히 검증할 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

송 원내대표는 경찰 수사의 편파성 의혹도 제기했다. 그는 "검경 합수본의 전재수 일병 구하기에 이어 이번에는 경찰을 정원오 일병 수사 구하기 의혹이 제기되고 있다"며 "서울경찰청은 우리당 김재섭 의원에 대한 정원오 후보의 고발건은 도봉서에서 직접 끌어올려서 직접 들여다보고 있고 정원오 후보 여조 왜곡 공표 건은 성동경찰서로 이관시켰다"고 지적했다.

그는 "야당수사는 직접수사 여당수사는 뭉개기 수사하겠다는 의도 아니겠나"며 "결국 권성동 의원과 전재수 의원 사례처럼 야당유죄 여당무죄 만들겠다는 작전 아닌가"라고 반문했다.

이어 "정원오 후보는 존재하지 않는 지지율을 창조해서 서울시민들을 기만했다"며 "정봉주 장예찬 사례는 숫자를 취사선택한 문제지만 정원오 후보는 숫자를 창조가공한 문제이기 때문에 사안이 훨씬 엄중하다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.16 jk31@newspim.com

송 원내대표는 경찰을 향해 "이춘석 의원에 대한 흐리멍텅 수사, 김병기 장경태 의원에 대한 느림보 수사를 국민들은 기억하고 있다"며 "이번에 전재수 일병 구하기 합동수사에 이어 정원오 봐주기 수사까지 현실화된다면 경찰은 더이상 국가 수사기관으로서 자격이 없는 것"이라고 경고했다.

그는 "살아있는 권력수사에서 완전히 손을 떼야만 할 것"이라고 덧붙였다.

또한 송 원내대표는 전재수 후보를 향해 "통일교측으로부터 까르띠에 시계를 받았냐, 안 받았냐는 질문에 안 받았다라고는 말을 못하고 이미 종결된 사안이라고 하는 말만 되풀이하고 있다"며 "대단히 오만한 자세가 아닐 수 없다"고 비판했다.

그는 "합수본 수사는 종결됐는지 모르겠지만 부산시민 마음 속의 의구심은 종결된 사안이 아니다"라며 "합수본 수사 위에 부산 시민의 검증이 있다는 사실을 분명히 망각하지 말길 바란다"고 강조했다.

아울러 "부산 특별법 통과시키겠다고 호언장담했던 몇 주 전 본인의 발언에는 책임지기 바란다"고 촉구했다.

송 원내대표는 증시 변동성 문제도 제기했다. 그는 "최근 코스피 지수가 다시 6000선 돌파했지만 그 이면에는 비정상적인 과도한 변동성에 대한 시장의 우려가 커지고 있다"며 "우리 증시는 하루는 매수사이드카, 다음 날은 매도사이드카가 발동되는 등 극단적인 등락을 반복하고 있다"고 말했다.

이어 "이란전쟁 이후 불과 한달여 사이에 무려 13차례나 사이드카가 발동될 정도로 시장이 롤러코스터 장세를 타고 있다"고 지적했다.

그는 "이는 단순한 일시적 현상이 아니라 우리 증시 자체의 구조적인 취약성이 그대로 드러난 결과"라며 "우리 증시의 개인 투자자 비중이 과도하게 높고 평균 보유 주식기간도 극히 짧아 단기 매매 중심의 시장이 고착화되고 있다"고 분석했다.

이어 "김용범 정책실장이 SNS를 통해 전개의 속도를 언급하자마자 관련 주가가 급등했다"며 "정부 고위인사의 발언 하나에 특정산업주가가 급등락하는 정책발 변동성이 시장을 흔들고 있다"고 비판했다.

송 원내대표는 "이는 정책 신뢰를 훼손할 뿐만 아니라 개인 투자자의 쏠림을 부추기는 매우 위험한 신호"라며 "정부 스스로 주식 시장을 카지노 증시로 만드는 결과를 초래하지 않도록 경계해야 한다"고 강조했다.

그는 "지금 필요한 것은 시장의 지속 가능성을 담보할 수 있는 안정성"이라며 "단타와 빚투 중심의 투기적 구조를 완화하고 기관과 외국인의 장기 자금이 안정적으로 유입될 수 있는 시장 환경을 조성해야 한다"고 촉구했다.

송 원내대표는 "정부는 메시지 관리에 최대한 신중을 기하고 일관된 정책 신호를 통해서 시장의 예측 가능성을 높여야 한다"며 "정부는 숫자 상승에 안주하며 자화자찬 할 것이 아니라 정책을 중심으로 시장 안정을 분명한 목표로 해서 전환할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다"고 말했다.

allpass@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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