이재강 의원 "국민의힘, 대통령 SNS 비판에만 치중…외교 기준은 국익"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재강 더불어민주당 의원은 16일 "국민의힘은 대통령 SNS 메시지 비판에만 치중하고 있다"고 지적했다.

이 의원은 페이스북을 통해 "트럼프발 중동 전쟁이 에너지 안보와 공급망이 우리 국민의 안전까지 흔들고 있다"며 "이럴 때일수록 외교의 기준은 국익"이라고 밝혔다.

이재강 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

그러면서 "국민의힘은 대통령 SNS 메시지 비판에만 치중하고 있다"며 "이를 즉흥적 발언으로 보는 것은 외교의 맥락을 놓친 평가"라고 비판했다.

이 의원은 "특사 파견과 시점, 국제사회가 공감할 의제, 정밀한 표현까지 고려된 전략적 판단으로 봐야 한다"고 강조했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 10일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘군이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 적은 바 있다.

이에 대해 국민의힘은 '하지 말아야 할 설전으로 국제 망신을 당했다'며 강하게 비판했다.

jeongwon1026@newspim.com