포스코퓨처엠, 취약계층 청소년 80명에 4800만원 지원

디딤씨앗통장 후원으로 자립 초기 비용 마련 지원

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 포스코퓨처엠이 취약계층 청소년의 자립 기반 마련을 위한 '디딤씨앗통장' 후원을 지속하며 지역사회 아동·청소년의 사회진출 지원에 나선다. 이번 후원을 통해 대상 청소년들은 지자체 추가 지원금을 포함해 1인당 연간 180만 원의 자립 자금을 적립하게 된다.

포스코퓨처엠은 포항, 광양, 세종, 서울 등 주요 사업장 소재지 청소년 80명을 대상으로 내년 3월까지 총 4800만 원을 후원한다고 16일 밝혔다. 포스코퓨처엠이 대상자 1인당 월 5만 원을 적립하면 지자체가 그 2배인 10만 원을 추가 매칭해 지원하는 방식이다.

포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. [사진=포스코퓨처엠]

적립금은 청소년이 만 18세가 되면 학자금, 취업 훈련비, 주거 마련 등 자립 용도로 사용할 수 있으며, 만 24세 이후에는 제한 없이 사용 가능하다. 디딤씨앗통장은 보건복지부 산하 아동권리보장원이 운영하는 자산형성 지원 사업으로, 정기적인 후원을 통해 경제적 여건이 어려운 청소년의 초기 사회진출 비용 마련을 돕는다.

포스코퓨처엠은 2021년부터 해당 후원을 시작해 내년 3월 기준 누적 후원액 3억 3600만 원을 달성하게 된다. 회사는 관련 지원 사업 활성화 공로를 인정받아 2024년 보건복지부장관 표창을 수상한 바 있다.

한편, 포스코퓨처엠은 어린이 환경교육 프로그램 '푸른꿈 환경캠프'와 광양 지역 연고 구단이 함께하는 '푸른꿈 축구교실'을 운영 중이다. 또한 취약계층 청소년 대상 위생용품 지원 등 지역 아동·청소년의 성장을 돕는 다양한 사회공헌 활동을 병행하고 있다.

aykim@newspim.com