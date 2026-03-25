포스코퓨처엠, 차세대 배터리 동맹..."음극 없애고 속도 2배"

금호석유화학·비이아이와 MOU 체결…리튬메탈 공동개발

에너지밀도 최대 50%↑·충전속도 2배…신시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 포스코퓨처엠이 금호석유화학, 비이아이와 손잡고 무음극 리튬메탈 배터리 개발에 나선다.

25일 서울 포스코센터에서 세 회사는 업무협약(MOU)을 체결하고 고성능 차세대 배터리 개발에 각 사 역량을 모으기로 했다.

이번에 개발하는 무음극 리튬메탈 배터리는 음극재를 제거한 구조다. 확보된 공간을 활용해 에너지밀도를 30~50% 높인다. 무게가 가벼워 드론, 항공모빌리티, 고성능 전기차, 로보틱스 시장에 적합하다.

포스코퓨처엠이 25일 서울 포스코센터에서 금호석유화학, BEI(비이아이)와 무음극 리튬메탈 배터리 기술 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (사진 왼쪽부터) 금호석유화학 고영훈 중앙연구소장, 포스코퓨처엠 홍영준 기술연구소장, BEI 배창득 대표 [사진=포스코퓨처엠]

충전 방식도 다르다. 양극재의 리튬이온이 음극을 거치지 않고 금속 표면에 직접 붙는다. 충전 속도는 기존 리튬이온 배터리 대비 2배 이상 빠르다.

생산 측면에서도 이점이 있다. 기존 설비 활용이 가능해 공정 단계가 줄고 제조 비용 절감 효과도 볼 수 있다.

이번 협약에 따라 포스코퓨처엠은 양극재 기술을 맡는다. 배터리 성능 구현의 핵심 축이다. 금호석유화학은 배터리 내에 전자 이동을 돕는 소재로 고기능성 탄소나노튜브(CNT)를 활용해 충전 속도와 수명을 향산시킨다. 비이아이는 배터리 제조 기술과 노하우를 담당한다.

세 회사는 공동개발로 기술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 향후 드론과 로보틱스 시장을 겨냥한 사업화도 검토한다.

기존 리튬이온배터리와 무음극 리튬메탈 배터리 비교 [사진=포스코퓨처엠]

홍영준 포스코퓨처엠 연구소장은 "시장의 판도를 바꿀 차세대 배터리라는 결실을 맺을 수 있도록 연구 및 개발 역량을 결집하겠다"고 말했다.

세 회사는 소재와 셀 기술을 아우르는 경쟁력을 기반으로 글로벌 고성능 배터리 시장 주도권 확보에 나선다는 구상이다.

syu@newspim.com