포스코퓨처엠, 美 몰튼과 천연흑연 음극재 원료 개발

불순물↓·비용↓…수소 활용 시너지 기대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 포스코퓨처엠이 광산 채굴 없이 흑연을 확보하는 기술 개발에 나섰다.
포스코퓨처엠은 지난 11일 서울 코엑스에서 미국 몰튼과 천연흑연 음극재 원료 공동개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다. 몰튼은 메탄가스 열분해 흑연 생산 기술을 보유한 기업이다. 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있다.
이번 협약에 따라 몰튼은 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산하고, 포스코퓨처엠은 이를 자회사 퓨처그라프에서 구형흑연으로 가공한다. 이후 세종공장에서 천연흑연 음극재를 생산할 계획이다.
메탄 기반 흑연은 불순물 함량이 낮다. 정제 공정 축소로 생산비 절감이 가능하다. 열분해 과정에서 수소도 발생한다. 전력 생산이나 수소환원제철에 활용할 수 있다. 그룹 차원의 시너지 창출이 예상된다.
홍영준 포스코퓨처엠 연구소장은 "기존에는 광산 채굴 흑연에 의존해왔으나 양사가 보유한 원료·소재 기술력을 결합해 새로운 방식으로 핵심 원료를 확보할 것"이라며 "원료 공급망 다변화와 비용 절감으로 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
포스코퓨처엠은 원료 내재화도 추진 중이다. 천연흑연 음극재는 아프리카 등에서 흑연 원광을 확보하고, 퓨처그라프에서 구형흑연을 가공하는 공급망을 갖출 계획이다. 인조흑연 음극재는 포스코 제철 공정 콜타르를 활용한 석탄계 및 석유계 코크스를 원료로 활용하고 있다.
syu@newspim.com