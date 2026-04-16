부산시, 환경교육 전문인력 역량 강화 교육…AI 접목

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AI 활용 실습 중심 교육 구성



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 환경교육 전문인력의 역량 강화에 나선다.

시는 오는 21일과 28일 이틀간 해운대구 영화의전당에서 '2026년 환경교육 전문인력 역량강화 교육'을 진행한다고 16일 밝혔다.

2026년 환경교육 전문인력 역량강화 포스터[사진=부산시] 2026.04.16

시가 주최하고 부산시환경교육센터가 주관한 이번 교육에서는 현장에서 활용할 수 있는 이론과 실습을 병행한다.

첫째 날인 21일에는 'AI와 환경교육의 접목'을 주제로 ▲인공지능(AI) 기본 개념과 프롬프트 엔지니어링 이론 ▲환경교육 연계 인공지능(AI) 활용 방법 ▲기후위기 시대에 대응하는 맞춤형 환경교육 프로그램 개발 등에 대한 강의가 진행된다.

둘째 날인 28일에는 현장 활용도를 높이기 위한 실습 중심 교육이 운영된다.

제4차 부산환경교육종합계획 수립에 따른 기대효과 공유, 인공지능(AI)을 활용한 환경교육 영상 제작 실습, 인공지능(AI) 기반 환경업무 활용 실습 등 교육 현장에서 바로 적용할 수 있는 내용으로 구성했다.

교육 대상은 부산 지역에서 활동 중인 환경교육사와 환경교육 활동가 40명 내외이며, 교육 수료자에게는 부산시환경교육센터장 명의의 수료증이 발급된다.

ndh4000@newspim.com