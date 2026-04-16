전국 광역단체장 4월16일 일정

AI 핵심 요약beta
- 강기정 광주시장이 23일 청사 집무를 했다.
- 여중협 강원도지사 권한대행이 23일 국민안전의 날 기념식에 참석했다.
- 박형준 부산시장이 23일 안전관리 점검과 업무협약을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲강기정 광주시장
- 청사 집무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 국무총리 섬박람회 현장점검(15:00 여수)
▲여중협 강원도지사 권한대행
- 제12회 국민안전의 날 기념식 (11:00 세종컨벤션센터)
▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 남원의료원 등)
▲김영환 충북지사
- 별도일정 없음
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 제12회 국민안전의 날 기념식(11:00 세종컨벤션센터)
- 도정 주요 현안업무 협의를 위한 중앙부처 방문(13:00 행정안전부)
▲이장우 대전시장
- 한남대학교 개교 70주년 기념식(11:00 한남대 성지관)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 12회 국민 안전의 날 기념식(11:00 정부세종컨벤션센터)
▲김태흠 충남지사
- 원예치유박람회 현장점검(14:30 태안)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰(07:30 SBS-R 김태현의 정치쇼)
- 국민안전의 날 맞이 안전관리 체계 구축·점검 및 훈련(10:30 사하구청 CCTV통합관제센터 및 화명수상레포츠타운)
- 업무협약-도시철도 정관선 건설사업 추진(14:00 국제의전실)
▲박완수 경남지사
- 제431회 도의회 임시회 제2차 본회의(14:00 도의회)
▲김두겸 울산시장
- 울산 올해의 책 선포식(15:00 울산도서관 1층 대강당)
▲유정복 인천시장
- 세월호 참사 일반인 희생자 12주기 추모식
▲김성중 경기도지사 권한대행
- 제72회 경기도체육대회 2026 광주 개회식(17:00 광주시 G-스타디움)
▲오영훈 제주도지사
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]