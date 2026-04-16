李대통령, 제주 4·3 영화 '내 이름은' 관람…"국가폭력, 자손만대까지 책임 물어야"

매주 수요일 '문화의 날' 맞아 용산 CGV서 영화관람

SNS 신청 관객 165명과 함께



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 저녁 서울 용산 CGV를 찾아 제주 4·3 사건의 아픔과 화해를 다룬 영화 '내 이름은'을 관람했다.

이 대통령은 이 자리에서 국가폭력에 의한 범죄는 공소시효와 소멸시효를 폐지해 영원히 책임을 물어야 한다고 다시 한 번 강조했다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 내고 "이 대통령 부부의 영화 관람은 매주 수요일 시행되는 '문화의 날'을 맞아 '제주 4·3 사건'의 가려진 진실을 용기 있게 그려내는 한편 시민들의 십시일반의 도움으로 제작된 영화 '내 이름은'을 응원하고, 감독과 배우 그리고 관객이 함께 제주 4·3의 의미를 되새기는 자리로 마련됐다"고 밝혔다.

이날 상영관에는 이 대통령의 SNS로 관람을 신청한 시민 중 추첨으로 선정된 165명의 일반관객이 함께 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 저녁 서울 용산CGV에서 제주 4.3 사건을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람하고 있다. [사진=청와대]

◆ "선 넘는 비극은 권력이 조장… 영원히 책임 묻는 시스템 갖춰야"

이 대통령은 113분간의 영화가 끝난 뒤에도 영화 제작에 힘을 보탠 수많은 후원자들의 이름으로 채워진 엔딩 크레딧을 끝까지 유심히 지켜본 뒤 무대에 올라 영화 관람 소감을 전했다.

이 대통령은 제주 4·3과 같은 '정치권력이 개입된 참혹한 사건'을 해결하려면 '영원히 책임을 물어야 한다'고 했다. 이 대통령은 "개인들끼리도 많이 다투지만 선을 넘는 그런 일들은 권력의 이름으로 비호하거나 조장할 때 가능하다"며 "이것을 어떻게 하면 없앨 수 있을까 생각한 최대의 방법은 '영원히 책임을 묻자'였다"고 짚었다.

그러면서 구체적인 방안으로 법적 시효의 폐지를 주장했다. 이 대통령은 "살아있는 한 그 자손들조차도 물려받은 상속 재산이 있으면 자손만대까지 책임을 묻자"며 "법률가의 상상력의 한계로 공소시효와 소멸시효를 폐지하자고 생각했다"고 설명했다.

특히 독일의 사례를 들어 "나치 전범에 대해서는 100살 가까이 된 지금도 전담 부서가 잡아 처벌하고 있다"며 "외면하고 잊어버리고 묻어버리는 것에 동의하게 되면 언제든지 다시 발생할 수 있다"고 재발 방지를 위한 단호한 의지를 보였다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 저녁 서울 용산CGV에서 제주 4.3 사건을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람한 뒤 무대에 올라 소감을 말하고 있다. [사진=청와대]

◆ "기록 통해 인간성 회복할 것"… 관객들과 격의 없는 소통 행보

이 대통령은 또 "제주 4·3은 상당히 많은 시간이 지났지만 어느 정도는 진상 규명이 됐다. 현실적인 책임을 묻긴 어렵지만 얼마 전에 제가 (4·3 관련자 중) 포상 받고 훈장 받은 사람을 취소시켰다"고 밝히며 "이런 기록을 통해 인간성을 다시 회복하고 사람들이 서로 손잡고 존중하며 살아가는 아름다운 세상을 만들겠다"고 말해 관객들의 박수를 받았다.

김 여사는 "정말 좋아하는 염혜란 배우 곁이라 두근거렸다"면서 "영화를 보는 동안 제주 4·3 희생자 유가족 오찬에서 만난 어머님이 떠올랐다"고 감상평을 남겼다.

상영관을 나선 이 대통령 부부는 사진 촬영을 원하는 관객들의 요청에 흔쾌히 응했다. 이 대통령은 관객들과 함께 '손하트'를 하며 단체 사진을 찍는가 하면, 성남시장 시절 함께 찍은 사진을 보여주는 시민과 반갑게 이야기를 나누고 셀카 촬영에 응하는 등 마지막까지 소통을 나눈 후 자리를 떠났다.

이재명 대통령이 15일 저녁 서울 용산CGV에서 제주 4.3 사건을 다룬 영화 '내 이름은'을 관람하고 영화관을 찾은 시민들과 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

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