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민주당 광주시의원 경선 20~21일 실시…경쟁률 3.26대 1

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  • 더불어민주당 광주시당이 15일 6·3 지방선거 앞두고 시의원 경선 일정을 발표했다.
  • 경선은 20~21일 권리당원 100% ARS 투표로 진행한다.
  • 후보자 66명으로 평균 3.26대 1 경쟁률을 보이며 서구4·남구1 선거구가 5대 1이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

권리당원 100% ARS 투표

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 광주시의원 경선이 오는 20~21일 양일간 실시된다.

15일 민주당 광주시당에 따르면 이번 경선은 권리당원 100% ARS 투표로 진행된다.

첫날인 20일은 권리당원에게 총 5회 전화를 거는 방식이고 다음 날은 당원이 지정된 번호로 전화를 걸어 투표한다.

더불어민주당 광주시당 로고. [사진=더불어민주당 광주시당]

경선 후보자는 총 66명이며, 단독 출마인 서구 3선거구(여성 특구)를 제외한 총 19개 선거구에서 경쟁이 펼쳐진다.

이들 후보자는 민주당 광주시당 공직선거후보자추천관리위원회의 심사와 상무위원회의 의결을 거쳐 확정됐다.

평균 경쟁률은 3.26대 1로 집계됐다. 특히 서구 4선거구, 남구 1선거구 등 2곳은 각각 5명의 후보자가 등록해 5대 1의 경쟁률이 나타냈다.

선거구별 후보자는 ▲동구-최순례·홍기월 ▲동구2-김재식·노진성·박미정·박성영 ▲서구1-강수훈·전승일 ▲서구2-오미섭·임진택·정평호 ▲서구3-고경애 ▲서구4-김길원·서용규·신정호·심철의·안형주 ▲남구1-강원호·남호현·박상원·박철호·서임석 ▲남구2-노소영·배진하·임미란·하주아 ▲남구3-김점기·박상길·박희율 ▲북구1-반재신·안평환·전미용 ▲북구2-김건안·설정환·전우근·정영묵 ▲북구3-김동희·박수민·이숙희 ▲북구4-김형수·이부일·조석호 ▲북구5-임종국·주순일 ▲북구6-강성훈·김나윤·채은지·허석진 ▲광산1-윤혜영·임이엽·정재봉·한귀례 ▲광산2-김명수·박경신·이영순 ▲광산3-박필순·이영훈·조승유 ▲광산4-김동호·이귀순 ▲광산5-강혜경·김미·김광란 등이다.

bless4ya@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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