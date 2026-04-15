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안민석 후보 "세월호 기억은 책임의 시작... 실천 중심 안전망 구축할 것"

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  • 안민석 경기도교육감 예비후보가 15일 안산 단원고 기억교실을 찾아 희생자를 추모했다.
  • 유가족과 생존자에게 위로를 전하고 세월호 참사 진상 규명을 다짐했다.
  • 기술·행정 결합 학교 안전망과 실무 중심 안전 교육 강화를 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일 안산 기억교실 방문... 희생자 추모 및 유가족 위로

[안산=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 안산 '단원고 4.16 기억교실'을 찾아 희생자들을 추모하고 기술과 행정이 결합된 실천 중심의 학교 안전망 구축을 약속했다.

기술과 행정이 결합된 실천 중심의 학교 안전망 구축을 약속했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 이날 경기도교육청 4.16생명안전교육원에서 열린 '기억교실 국제학술대회' 참석 후 기억교실을 둘러보며 유가족과 생존자들에게 깊은 위로의 뜻을 전했다.

안 후보는 사고 당시 상태로 보존된 교실을 둘러본 뒤 "이곳은 단순히 멈춰버린 시간이 아니라 우리가 끝까지 기억해야 할 책임의 공간"이라며 "아이들을 지키지 못한 사회의 책임을 잊지 않는 것에서부터 진정한 변화가 시작되어야 한다"고 강조했다.

이어 "진실은 끝까지 밝혀져야 하며 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이 우리 사회의 가장 큰 책무"라며 세월호 참사의 완전한 진상 규명에 힘을 보탤 것을 다짐했다.

'실무 중심 안전 교육'의 강화를 약속했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

특히 안 후보는 추모를 넘어 구체적인 안전 정책 대안을 제시해 눈길을 끌었다. 그는 형식적인 교육에서 벗어나 재난 상황에 즉각 대응할 수 있는 '실무 중심 안전 교육'의 강화를 약속했다.

주요 정책으로는 ▲AI 기반 위험 징후 조기 감지 시스템▲교육감 직속 위기 대응 체계 구축▲학생 대상 심리 지원망 확대 등을 꼽았다. 이는 안 후보가 강조해온 '준비된 해결사' 이미지와 궤를 같이하는 정책적 행보로 풀이된다.

안 후보는 "세월호 참사는 시간이 지나도 결코 가벼워질 수 없는 우리 사회의 깊은 아픔"이라며 "유가족과 생존자분들의 고통을 끝까지 함께 나누고 아이들의 희생이 헛되지 않도록 안전한 학교와 사회를 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.

안민석 후보는 '기억'과 '첨단 기술을 활용한 안전'을 결합한 메시지를 던졌다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

12주기를 맞아 교육감 후보들의 추모 행보가 이어지는 가운데, 안 후보는 '기억'과 '첨단 기술을 활용한 안전'을 결합한 메시지를 던지며 정책 선명성을 부각했다는 평가다.

beignn@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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