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'광주 송정~수서' 고속열차 좌석 두배로…예매전쟁 해소 기대

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AI 핵심 요약

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  • 광주시가 15일부터 호남선 고속열차 중련운행을 시범 시행한다.
  • 수서행 열차 좌석이 주중 2460석 늘어나 매진 불편이 해소된다.
  • 주말 KTX 운임은 SRT 수준으로 10% 할인된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 15일부터 운행 시작

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 내달부터 좌석 증가로 광주송정~수서행 고속열차 이용이 한결 수월해질 전망이다.

광주시는 다음 달 15일부터 호남선 일부 고속열차에 두 대의 기관차를 하나로 연결해 운행하는 '중련운행'을 시범 시행한다고 밝혔다.

KTX와 SRT가 대기하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

수서역을 출발·도착하는 고속열차의 공급 좌석이 일주일에 총 2460석(6회 각 410석) 늘어나는 효과가 있어 상시 매진의 불편이 다소 해소될 것으로 기대된다.

주말인 토·일요일에는 기존 운행하던 410석 규모의 SRT에 410석의 KTX-산천을 추가로 연결하는 방식을 적용, 총 좌석 공급 규모를 820석으로 두 배 늘린다.

주말 못지않게 혼잡도가 높은 월요일과 금요일 열차에도 좌석 공급을 늘린다. 기존 단편으로 운행하던 410석 규모의 SRT에 410석의 SRT를 연결해 중련운행한다.

이용객의 혼선을 줄이고 혜택을 확대하기 위해 시범 중련운행 열차의 KTX 운임은 SRT 수준으로 약 10% 할인된다.

SRT 열차에 KTX 열차가 중련운행되는 토·일요일 상·하행에 적용된다. 단 운임이 할인되는 열차를 이용하면 마일리지는 별도로 적립되지 않는다.

승차권 예매는 코레일과 에스알의 모바일 앱(코레일톡, SRT앱) 및 누리집, 역 창구, 자동발매기에서 가능하다.

중련운행 열차는 출발 시간은 같지만, 앞뒤 열차의 종류가 다를 수 있어 온라인 예매 시 KTX와 SRT 노선을 모두 조회해야 빈 좌석을 빠짐없이 확인할 수 있다.

광주시는 앞으로 시민 편의를 높이기 위해 고속열차 운행 횟수 확대 등을 국토부 등에 지속 요청할 계획이다.

bless4ya@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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