(월요일·음력 3월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월20일(월요일·음력 3월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 캄캄한 밤에 더듬대는 모습이겠다.
72년생 : 사랑의 아픔을 가슴에 묻겠다.
84년생 : 일을 벌이지 않는 것이 좋겠다.
96년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 어깨춤 추고 노래 부르겠다.
73년생 : 명예와 돈을 함께 얻겠다.
85년생 : 모르는 사람과의 관계가 있겠다.
97년생 : 책임질 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 아무런 말도 하지 못하는 상황이겠다.
74년생 : 낭패스러운 일을 당하겠다.
86년생 : 기대했던 성과가 나타나겠다.
98년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
75년생 : 욕심으로 탈이 생기겠다.
87년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
99년생 : 일이 쉽게 풀려나가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
76년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
88년생 : 여유를 찾는 것이 좋겠다.
00년생 : 참견하지 않는 것이 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 생각했던 것보다 성과가 더 크겠다.
77년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
89년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
01년생 : 둥지를 튼튼하게 만들고 도약하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 사업을 확장의 기회가 찾아오겠다.
78년생 : 기분 좋은 일이 많이 생기겠다.
90년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
02년생 : 지나간 세월이 후회스럽게 다가오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
79년생 : 모두 내려놓고 바라보는 것이 좋겠다.
91년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
03년생 : 이지러진 달을 보며 애타게 그리워하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 빠르게 실행하는 것이 좋겠다.
80년생 : 정 떼고, 떠날 사람이겠다.
92년생 : 몸부림쳐도 헤어지는 사이가 되겠다.
04년생 : 다시 사랑하는 사이로 발전하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 책임질 수 없는 사랑에 아파하겠다.
81년생 : 붙잡을 수 없는 사랑을 하겠다.
93년생 : 신중한 말과 행동이 필요하겠다.
05년생 : 하고 싶은 것을 마음대로 할 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
82년생 : 귀 기울이는 것이 좋겠다.
94년생 : 양보하고 베풀어야 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 생각하지 못한 성과가 있겠다.
83년생 : 사람들이 몰려오겠다.
95년생 : 다시 사랑하는 사이로 발전하겠다.