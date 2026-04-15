민형배 특별시장 후보, 나광국 공개 지원…"원팀 통합"

무안 중심 "통합은 실행으로 증명"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 더불어민주당 전남·광주 통합시장 후보가 15일 무안을 방문해 나광국 무안군수 예비후보를 공식 지지하고 지역 통합 행보에 나섰다.

민 후보는 이날 더불어민주당 무안군수 4인 경선 마지막 날 나 예비후보 선거사무실을 찾아 "이번 통합시장 후보 선출은 전남과 광주의 경계를 넘어 새로운 전환을 바라는 무안군민들의 뜻이 반영된 결과"라며 "그 변화의 흐름을 무안에서부터 실행으로 보여주겠다"고 밝혔다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 15일 무안군 삼향읍에 위치한 나광국 무안군수 예비후보 선거사무소를 방문해 응원과 격려를 전하며 기념 촬영을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

그는 "더불어민주당이 하나로 뭉쳐 원팀으로 나아가는 것이 중요하다"며 "전남과 광주는 이미 생활권·경제권을 공유하고 있는 만큼 제도와 정치가 이를 뒷받침해야 한다"고 말했다. 민 후보는 또 "통합은 선언이 아니라 실행이 중요하다"며 "무안이 그 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

민 후보는 무안공항과 주청자 존치 등 지역 현안에 대해서도 "나 후보와 함께 실질적 성과를 만들어가겠다"고 약속했다. 이에 나 예비후보는 "전남·광주 통합이라는 시대적 과제를 이끌 적임자가 민형배 후보"라며 "무안을 중심으로 통합의 실질적 성과를 내고 지역 발전을 이어가겠다"고 화답했다.

민형배 후보의 이번 방문은 전남·광주 통합 논의가 정치권으로 확산되는 가운데 이뤄졌다. 지역 정치권은 두 인사의 연대가 지방선거 판세에 적잖은 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

한편 더불어민주당 무안군수 4인 경선은 14~15일 진행되며 과반 득표자가 없을 경우 최다 득표자 2명이 결선에 진출한다. 결과는 15일 밤 발표된다.

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