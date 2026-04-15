전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[KLPGA] 지난해 상금왕 홍정민과 함께 유소년 위한 'KLPGA with YOU' 진행

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KLPGA가 14일 세종 감성초등학교에서 홍정민과 재능기부 프로그램 진행했다.
  • 지난 시즌 상금왕 홍정민이 학생 20명에게 골프 레슨을 제공했다.
  • 홍정민은 유소년 골프 확산에 기여하겠다고 소감 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 세종시에 위치한 감성초등학교에서 지난 시즌 상금왕인 홍정민(24,한국토지신탁)과 함께 재능기부 프로그램 'KLPGA with YOU'를 지난 14일 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난해 상금왕 홍정민이 유소년을 위한 재능 기부에 나섰다. [사진=KLPGA] 2026.04.15 iaspire@newspim.com

'KLPGA with YOU'는 KLPGA의 골프 인프라 구축 사업인 '유소년 골프 환경 조성 프로젝트'를 통해 골프 연습장 설립 지원 및 골프용품을 기증받은 학교를 대상으로 진행되는 재능기부 프로그램이다.

이번 행사는 감성초등학교에서 진행됐으며, 학생 20명을 위한 특별한 레슨을 진행하기 위해 2025시즌 KLPGA 정규투어에서 3승을 달성하며 상금왕과 공동 다승왕을 석권한 홍정민이 참석했다.

홍정민은 "한국 골프의 미래인 유소년 학생들에게 레슨을 한다고 생각하니 처음엔 긴장도 되고 걱정도 많이 했다."면서 "학생들이 가르쳐주는 대로 곧잘 따라 하고 열정적으로 배워서 즐거운 시간을 보냈고 오늘을 계기로 학생들이 골프에 더 흥미를 느꼈으면 좋겠다. 앞으로도 이런 뜻깊은 행사에 자주 참석하겠다."고 소감을 밝혔다.

골프 선수에게 처음 레슨을 받아본 감성초등학교 5학년 이현준 학생은 "홍정민 선수를 직접 보니 정말 신기했고, 골프 자세까지 배울 수 있어 좋았다. 홍정민 선수의 사인이 들어간 모자까지 받아 더욱 행복했고 소중히 간직하겠다."고 기쁨을 전했다.

한편, KLPGA는 유소년 골프 저변 확대를 위해 KLPGA 회원으로 구성된 'KLPGA 재능기부단' 프로그램을 비롯해 'KLPGA Kidz 골프캠프', '유소년 골프 환경 조성 프로젝트' 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 또한 'KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회', 'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무 대회' 등 대회 개최를 통해서 골프 유망주 발굴에도 앞장서고 있다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동