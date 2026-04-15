[KLPGA] 지난해 상금왕 홍정민과 함께 유소년 위한 'KLPGA with YOU' 진행

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 세종시에 위치한 감성초등학교에서 지난 시즌 상금왕인 홍정민(24,한국토지신탁)과 함께 재능기부 프로그램 'KLPGA with YOU'를 지난 14일 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난해 상금왕 홍정민이 유소년을 위한 재능 기부에 나섰다. [사진=KLPGA] 2026.04.15 iaspire@newspim.com

'KLPGA with YOU'는 KLPGA의 골프 인프라 구축 사업인 '유소년 골프 환경 조성 프로젝트'를 통해 골프 연습장 설립 지원 및 골프용품을 기증받은 학교를 대상으로 진행되는 재능기부 프로그램이다.

이번 행사는 감성초등학교에서 진행됐으며, 학생 20명을 위한 특별한 레슨을 진행하기 위해 2025시즌 KLPGA 정규투어에서 3승을 달성하며 상금왕과 공동 다승왕을 석권한 홍정민이 참석했다.

홍정민은 "한국 골프의 미래인 유소년 학생들에게 레슨을 한다고 생각하니 처음엔 긴장도 되고 걱정도 많이 했다."면서 "학생들이 가르쳐주는 대로 곧잘 따라 하고 열정적으로 배워서 즐거운 시간을 보냈고 오늘을 계기로 학생들이 골프에 더 흥미를 느꼈으면 좋겠다. 앞으로도 이런 뜻깊은 행사에 자주 참석하겠다."고 소감을 밝혔다.

골프 선수에게 처음 레슨을 받아본 감성초등학교 5학년 이현준 학생은 "홍정민 선수를 직접 보니 정말 신기했고, 골프 자세까지 배울 수 있어 좋았다. 홍정민 선수의 사인이 들어간 모자까지 받아 더욱 행복했고 소중히 간직하겠다."고 기쁨을 전했다.

한편, KLPGA는 유소년 골프 저변 확대를 위해 KLPGA 회원으로 구성된 'KLPGA 재능기부단' 프로그램을 비롯해 'KLPGA Kidz 골프캠프', '유소년 골프 환경 조성 프로젝트' 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 또한 'KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회', 'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무 대회' 등 대회 개최를 통해서 골프 유망주 발굴에도 앞장서고 있다.

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