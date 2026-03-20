KLPGA, GREEN MASTER FESTA '26 개최...유현조, 홍정민 등 참석

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(KLPGA)가 20일부터 오는 29일까지 열흘간 서울 영등포구에 위치한 더현대 서울에서 현대백화점과 함께 GREEN MASTER FESTA '26을 공동 주최한다. 출정식에는 유현조(21,롯데), 홍정민(24,한국토지신탁)을 비롯한 2026시즌 제18대 KLPGA 홍보모델 전원이 참석한다.

KLPGA 18대 홍보모델 프로들. [사진=KLPGA] 2026.03.10 iaspire@newspim.com

본 행사는 2026시즌 개막을 기념해 골프 팬 및 일반 고객들에게 KLPGA투어와 여자 골프의 매력을 알리기 위해 기획된 골프 테마 행사로, 다양한 체험형 이벤트와 즐길 거리를 통해 KLPGA만의 특별한 경험을 선보일 예정이다.

특히, 오는 25일에는 골프 팬 및 미디어와 적극적으로 소통하기 위한 'Opening Ceremony(출정식)'가 준비되어 있다. KLGPA 홍보모델 전원 참석한 가운데 테이프 커팅식, 경품 이벤트 등 팬 참여형 프로그램을 통해 팬들과 함께할 예정이다. 또한, 미디어데이를 통해 2026시즌에 대한 각오와 공약도 밝힐 계획이며, 출정식은 KLPGA 주관방송사인 SBS골프를 통해서도 생중계된다.

팬들을 위한 이벤트는 행사 기간 내내 이어진다. '홍보모델 팬 사인회'를 열어 골프 팬과 고객들을 직접 만날 계획이고, KLPGA투어 출신 선수들에게 레슨을 받을 수 있는 '레슨 프로그램'도 운영한다. 24일에는 배재희(43)가 퍼트 노하우를 전하고, 27일에는 한정은(33)이 레슨을 진행할 예정이다.

색다른 즐길 거리도 만나볼 수 있다. 이번 행사를 위해 특별히 조성된 캐비닛형 '홍보모델 포토존'에는 홍보모델의 클럽, 골프백 등 개인 골프용품과 애장품을 화보 사진과 함께 전시했고 'KLPGA 팝업스토어'에서는 올해 새로 제작된 KLPGA 공식 굿즈도 확인할 수 있으며, 홍보모델 화보 사진을 활용해 키링 및 폰 케이스도 직접 만들어볼 수 있다.

이 밖에도 골프 퀴즈 대회, 밴드 공연 등 다채로운 콘텐츠가 준비되어 현장의 열기를 더할 예정이고 행사장을 찾는 골프 팬과 고객들을 위해 골프용품을 직접 체험할 수 있는 공간도 마련했다. 행사 기간에는 골프 의류·용품·액세서리 등 골프 관련 상품을 특별한 혜택가로 만나볼 수도 있다.

한편, KLPGA는 지난 2월 박람회에 이어 이번 골프 테마 행사까지 개최해 골프 팬은 물론 일반 고객과도 적극적으로 소통하며 KLPGA만의 특별한 즐거움을 전하고 있다. 앞으로도 KLPGA는 팬들에게 차별화된 경험을 제공하고 KLPGA 브랜드를 알리기 위한 행사를 지속적으로 이어 나갈 계획이다.

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