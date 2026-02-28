KLPGA 골프 인플루언서, 2026 CREW(켈피크루) 5기 모집

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 '2026 KLPGA CREW(켈피크루)' 5기를 모집한다.

KLPGA는 브랜드 및 투어 홍보, SNS 채널 활성화를 위해 지난 2023년부터 영향력 있는 골프 인플루언서들로 구성된 켈피크루를 운영하며 팬들과 적극적으로 소통해 왔다.

이번에 모집하는 켈피크루 5기는 앞선 기수들의 운영 노하우를 집약해 더욱 체계적인 활동을 펼칠 예정이다. 총 9명을 일괄 선발한 뒤, 연간 활동을 기반으로 상·중·하반기 '집중 활동 조'를 편성한다. 이를 통해 켈피크루의 활동 몰입도를 높이고, 시즌별로 더욱 밀도 있고 생동감 넘치는 콘텐츠를 생산해 팬들에게 전달한다는 계획이다.

모집 대상은 SNS 영향력을 보유한 골프 인플루언서로, 인스타그램 팔로워 3,000명 이상 또는 유튜브 구독자 2,000명 이상을 보유해야 지원이 가능하다. 모집 기간은 3월 8일(일)까지며, KLPGA 공식 인스타그램 프로필 링크에 기재된 구글 폼을 통해 지원서를 접수할 수 있다. 최종 선발 인원은 3월 16일(월)에 발표되고, 발대식을 시작으로 본격 활동에 나선다.

켈피크루만을 위한 독보적인 혜택도 눈길을 끈다. 활동 기간 중 KLPGA 정규투어 출입이 가능한 ID카드와 2026시즌 KLPGA투어 BASIC 시즌권, 공식 매거진 'KLPGA 멤버스' 구독권 등이 제공된다.

이와 함께 KLPGA는 최우수 켈피크루에게 KLPGA투어에서 활약하는 선수와의 라운드 및 원포인트 레슨과 더불어 50만 원 상당의 골프 연습장 이용권을 제공하며, '2026 KLPGA 대상시상식'에도 초청해 골프 인플루언서로서 누릴 수 있는 최상의 경험을 선사할 계획이다.

