산청군, 불로초 원정대 미션투어 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 15일 불로초 원정대 미션투어 참가자를 모집했다.
- 5월 2일 어린이날 행사와 연계해 동의보감촌에서 가족 체험 프로그램을 진행한다.
- 어린이 탐험 미션과 페이스페인팅 등 다양한 체험을 선착순 50팀에 제공한다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 '불로초 원정대, 불로초를 찾아라! 미션투어'의 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 어린이날을 맞아 가족 단위 관광객을 위한 참여형 체험프로그램으로 오는 5월 2일 제18회 산청군 어린이날 행사와 연계해 동의보감촌 일원에서 진행된다.
어린이들이 탐험가가 돼 동의보감촌을 누비며 미션을 수행하는 스토리텔링형 체험프로그램으로 미션 키트를 활용해 지정된 장소를 방문하고 다양한 과제를 해결한다.
또 ▲페이스페인팅▲컬러링 전시▲풍선아트 체험▲체력 테스트▲보드게임 등 다양한 프로그램을 마련해 어린이날 분위기를 한층 더 풍성하게 만들 예정이다.
참가 인원은 50팀(팀당 최대 4명, 선착순)으로 사전 예약팀에게는 피크닉 세트를 무료로 대여할 예정이며 행사 당일 현장에서도 신청을 받는다.
군 관계자는 "이번 행사는 어린이들이 자연과 어우러진 공간에서 직접 참여하며 즐길 수 있도록 기획됐다"며 "가정의 달을 맞아 산청을 찾아 즐거운 추억을 만드길 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com