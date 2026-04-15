산청군, 불로초 원정대 미션투어 참가자 모집

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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 '불로초 원정대, 불로초를 찾아라! 미션투어'의 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.

불로초 원정대 미션투어 참가자 모집 안내 포스터[사진=산청군]2026.04.15

이번 행사는 어린이날을 맞아 가족 단위 관광객을 위한 참여형 체험프로그램으로 오는 5월 2일 제18회 산청군 어린이날 행사와 연계해 동의보감촌 일원에서 진행된다.

어린이들이 탐험가가 돼 동의보감촌을 누비며 미션을 수행하는 스토리텔링형 체험프로그램으로 미션 키트를 활용해 지정된 장소를 방문하고 다양한 과제를 해결한다.

또 ▲페이스페인팅▲컬러링 전시▲풍선아트 체험▲체력 테스트▲보드게임 등 다양한 프로그램을 마련해 어린이날 분위기를 한층 더 풍성하게 만들 예정이다.

참가 인원은 50팀(팀당 최대 4명, 선착순)으로 사전 예약팀에게는 피크닉 세트를 무료로 대여할 예정이며 행사 당일 현장에서도 신청을 받는다.

군 관계자는 "이번 행사는 어린이들이 자연과 어우러진 공간에서 직접 참여하며 즐길 수 있도록 기획됐다"며 "가정의 달을 맞아 산청을 찾아 즐거운 추억을 만드길 바란다"고 말했다.

m25322532@newspim.com