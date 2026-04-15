제테마, HA필러 에피티크 임상 논문 SCI급 저널 'Scientific Reports' 게재

98% 이상 효과 입증…중대 이상반응 제로

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 전문기업 제테마는 히알루론산(HA) 필러 에피티크(e.p.t.q.)의 유효성과 안전성을 입증한 후속 시장 임상 연구(PMCF) 논문이 국제학술지 'Scientific Reports'에 게재됐다고 15일 밝혔다. Scientific Reports는 임팩트 팩터 3.9를 기록하는 세계 논문 인용 상위권 SCI급 저널이다.

회사에 따르면 이번 논문은 지난 2022년 9월부터 2023년 5월까지 국내 8개 기관에서 9명의 연구진이 참여한 관찰 연구로 진행됐다. 연구는 만 19세 이상 성인을 대상으로 e.p.t.q. 및 e.p.t.q. Lidocaine 라인 6종(S 100/300/500)을 활용해 안면 뺨, 입술 볼륨, 팔자주름 등 3개 부위에 대한 유효성과 안전성을 평가했다.

유효성 평가 결과 최대 24주간의 추적 관찰을 완료한 평가 대상자 230명 중 98% 이상에서 시술 4주 후 주름 및 볼륨 개선 효과가 확인됐다. 이러한 효과는 12주부터 24주까지 안정적으로 유지됐으며, 연구자 평가에서도 100% 만족으로 우수한 임상 결과를 나타냈다.

제테마 논문 사진. [사진=제테마]

특히 안전성 평가에서는 231명을 대상으로 24주간 추적 관찰한 결과 중대한 이상사례 및 중대한 의료기기 이상반응은 보고되지 않았다. 70세 이상 고령자 7명이 포함된 연구로 전 연령대에서의 안전성을 확인했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

남정선 제테마 대표이사는 "이번 SCI급 저널 게재 성과는 제테마 필러 e.p.t.q. 제품력과 안전성에 대한 신뢰를 다시 한번 입증한 성과"라며 "이번 학술적 성과를 기반으로 글로벌 시장 확대를 더욱 가속화할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com